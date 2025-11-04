Colapso de tráfico en el área metropolitana con 54,5 kilómetros de atascos
Arterias principales como la A-7, la Pista de Silla o la de Ademuz registran al menos 7 kilómetros de retenciones cada una
Un accidente y varios atascos complican especialmente a primera hora de hoy las principales arterias de circulación en el área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las carreteras más afectadas son la A-7, la V-31, también conocida como Pista de Silla, y la CV-35, llamada popularmente Pista de Ademuz. Cada una de ellas registra desde antes de las ocho de la mañana al menos 7 kilómetros de congestión o tráfico lento.
A las 8.00 horas de hoy martes, 4 de noviembre, las retenciones tanto por el siniestro como por el gran volumen de vehículos que circulan por las vías del entorno de la capital del Túria sumaban de manera global una cifra estratosférica: 54,5 kilómetros de atascos.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son:
- A-7: 7 kilómetros, desde Monte Vedat (Torrent) a Pai i Capellans en sentido hacia Barcelona
- A-7: 5,5 kilómetros, desde Les Simetes a Cruz de Gracia en sentido hacia Barcelona
- A-7: 2,5 kilómetros, desde Massarrojos a Cruz de Gracia en sentido hacia Alicante
- A-7: 4 kilómetros, desde el Puig de Santa Maria a San Isidro de Benagéber en sentido hacia Alicante
- A-3: 2 kilómetros, desde el Barrio de Sant Josep Artesà (València) al Barrio de la Luz (Xirivella) en sentido a València
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- V-31: 7 kilómetros, desde Silla a Alfafar en sentido a València
- V-31: 1,5 kilómetros por accidente, desde Horno de Alcedo a Sedaví en sentido hacia Alicante
- V-21: 2 kilómetros, desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 2 kilómetros en Paterna y sentido hacia el Puerto de Valencia
- V-30: 2 kilómetros entre el Barrio de la Luz (Xirivella) y Mislata, hacia la A-7
- CV-35: 7 kilómetros, desde la Conarda a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia y en sentido hacia Ademuz
- CV-35: 5 kilómetros, desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-31: 1 kilómetro, desde Benimàmet-Beniferri a Terramelar, en sentido hacia la V-30 y la CV-30
- CV-36: 4 kilómetros, entre Picanya y Horno de Alcedo en sentido hacia València
