Colapso de tráfico en el área metropolitana con 54,5 kilómetros de atascos

Un accidente y varios atascos complican especialmente a primera hora de hoy las principales arterias de circulación en el área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las carreteras más afectadas son la A-7, la V-31, también conocida como Pista de Silla, y la CV-35, llamada popularmente Pista de Ademuz. Cada una de ellas registra desde antes de las ocho de la mañana al menos 7 kilómetros de congestión o tráfico lento.

A las 8.00 horas de hoy martes, 4 de noviembre, las retenciones tanto por el siniestro como por el gran volumen de vehículos que circulan por las vías del entorno de la capital del Túria sumaban de manera global una cifra estratosférica: 54,5 kilómetros de atascos.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son: