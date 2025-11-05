Tráfico
Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada
Son numerosos los puntos donde se registran retenciones desde primera hora
Unas obras y numerosos atascos complican esta mañana la circulación en las principales carreteras del área metropolitana de València, especialmente en aquellos puntos de entrada y salida de la ciudad, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La vía más afectadas es la A-7, con numerosos puntos donde pasadas las 8.00 horas se registran retenciones kilométricas.
A las 8.00 horas de hoy miércoles, 5 de noviembre, los atascos se deben al gran volumen de vehículos que circulan por las vías del entorno de la capital del Túria, tanto es así que las diferentes retenciones registradas por la DGT sumaban a esas horas, de manera global, una cifra estratosférica: nada más y nada menos que 65,5 kilómetros de atascos.
Carreteras con retenciones hoy en València
Las retenciones y atascos en las principales arterias de circulación del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son:
- A-7: 9,5 kilómetros, entre Museros y Cruz de Gracia en sentido hacia Alicante
- A-7: 7 kilómetros, desde Monte Vedat (Torrent) a Pai i Capellans, en sentido a Barcelona
- A-7: 7 kilómetros, entre La Canyada (Paterna) y Polígono Industrial Sur, hacia el enlace con la A-3
- A-7: 5,5 kilómetros, desde les Simetes a Cruz de Gracia en sentido hacia Barcelona
- A-3: 2 kilómetros, desde el Barrio de Sant Josep Artesà (València) al Barrio de la Luz (Xirivella) en sentido a València
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- V-31: 4,5 kilómetros, entre Silla y Catarroja en sentido a València
- V-31: 2 kilómetros desde Sedavía a Horno de Alcedo en sentido hacia València
- V-31: 1,5 kilómetros en Horno de Alcedo, en sentido hacia Alicante
- V-21: 4 kilómetros, desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros por obras en Paterna, sentido hacia el Puerto de Valencia
- CV-35: 4 kilómetros, desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 2,5 kilómetros, desde la Coma (Paterna) a Burjassot, en sentido a València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia y en sentido hacia Ademuz
- CV-35: 1 kilómetro en Burjassot y en sentido hacia Ademuz
- CV-31: 1 kilómetro, desde Benimàmet-Beniferri a Terramelar, en sentido hacia la V-30 y la CV-30
- CV-30: 1,5 kilómetros, desde Terramelar a Quart de Poblet, en sentido hacia la V-30
- CV-36: 3,5 kilómetros, entre Picanya y Horno de Alcedo en sentido hacia València
