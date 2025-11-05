Más de 65 kilómetros de atascos esta mañana en Valencia: la A-7, colapsada

Unas obras y numerosos atascos complican esta mañana la circulación en las principales carreteras del área metropolitana de València, especialmente en aquellos puntos de entrada y salida de la ciudad, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La vía más afectadas es la A-7, con numerosos puntos donde pasadas las 8.00 horas se registran retenciones kilométricas.

A las 8.00 horas de hoy miércoles, 5 de noviembre, los atascos se deben al gran volumen de vehículos que circulan por las vías del entorno de la capital del Túria, tanto es así que las diferentes retenciones registradas por la DGT sumaban a esas horas, de manera global, una cifra estratosférica: nada más y nada menos que 65,5 kilómetros de atascos.

Carreteras con retenciones hoy en València

Las retenciones y atascos en las principales arterias de circulación del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son: