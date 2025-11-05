Alejandro Bañón, nuevo decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana

Alejandro Bañón González ha sido elegido decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana, tras la reciente convocatoria electoral, y sucede en el cargo a Carlos J. Orts Calabuig, tras cuatro años en el cargo. Titular del Registro de la Propiedad número 3 de Torrevieja desde hace diecisiete años tiene como objetivo "armonizar la relación entre los registros y los juzgados y tribunales, con vistas a facilitar el acceso sin incidencias de las resoluciones judiciales al registro de la propiedad". Para esta nueva etapa, Bañón contará con Javier Martínez Talamantes (registrador de Albocàsser-Morella) como vicedecano para Valencia y Castellón, y con María Teresa Rubio Quesada (registradora de Novelda) como vicedecana para Alicante.