Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Alejandro Bañón, nuevo decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana

Alejandro Bañón González sucede en el cargo a Carlos J. Orts

Alejandro Bañón.

Alejandro Bañón. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

Alejandro Bañón González ha sido elegido decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana, tras la reciente convocatoria electoral, y sucede en el cargo a Carlos J. Orts Calabuig, tras cuatro años en el cargo. Titular del Registro de la Propiedad número 3 de Torrevieja desde hace diecisiete años tiene como objetivo "armonizar la relación entre los registros y los juzgados y tribunales, con vistas a facilitar el acceso sin incidencias de las resoluciones judiciales al registro de la propiedad". Para esta nueva etapa, Bañón contará con Javier Martínez Talamantes (registrador de Albocàsser-Morella) como vicedecano para Valencia y Castellón, y con María Teresa Rubio Quesada (registradora de Novelda) como vicedecana para Alicante.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
  2. Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
  3. La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
  4. Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
  5. Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
  6. El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
  7. Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
  8. Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis

La dimisión no frena las protestas: convocada una concentración con el lema 'Mazón a prisión'

La dimisión no frena las protestas: convocada una concentración con el lema 'Mazón a prisión'

Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo

Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo

Los damnificados por la dana piden un pacto de Estado para acelerar la reconstrucción

Los damnificados por la dana piden un pacto de Estado para acelerar la reconstrucción

Alejandro Bañón, nuevo decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana

Alejandro Bañón, nuevo decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana

La UE deja a punto la movilización de los 946 millones para la dana

La UE deja a punto la movilización de los 946 millones para la dana

Bétera contará con un nuevo depósito de agua potable en Mas Camarena

Bétera contará con un nuevo depósito de agua potable en Mas Camarena

Riba-roja exhibe su herencia visigoda del 7 al 9 de noviembre con la VIII Festa del Dux

Riba-roja exhibe su herencia visigoda del 7 al 9 de noviembre con la VIII Festa del Dux

Una sala con psicólogos profesionales en el Congreso dará un espacio libre de trauma a las víctimas

Una sala con psicólogos profesionales en el Congreso dará un espacio libre de trauma a las víctimas
Tracking Pixel Contents