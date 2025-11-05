Vaivén
Alejandro Bañón, nuevo decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana
Alejandro Bañón González sucede en el cargo a Carlos J. Orts
Alejandro Bañón González ha sido elegido decano autonómico de los Registradores en la Comunitat Valenciana, tras la reciente convocatoria electoral, y sucede en el cargo a Carlos J. Orts Calabuig, tras cuatro años en el cargo. Titular del Registro de la Propiedad número 3 de Torrevieja desde hace diecisiete años tiene como objetivo "armonizar la relación entre los registros y los juzgados y tribunales, con vistas a facilitar el acceso sin incidencias de las resoluciones judiciales al registro de la propiedad". Para esta nueva etapa, Bañón contará con Javier Martínez Talamantes (registrador de Albocàsser-Morella) como vicedecano para Valencia y Castellón, y con María Teresa Rubio Quesada (registradora de Novelda) como vicedecana para Alicante.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis