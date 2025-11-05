Las Corts congela su actividad parlamentaria hasta el pleno de investidura

Pese a que no haya ningún reloj ni ningún calendario físico que lo indique, en las Corts ya está en marcha la cuenta atrás. Los plazos han empezado a contar para que los grupos parlamentarios tengan que presentar un candidato para sustituir a Carlos Mazón al frente de la Presidencia de la Generalitat. Son 12 días hábiles, del que este martes ya se ha consumido el primero, poniendo el límite en el 19 de noviembre, y congelando toda la actividad parlamentaria hasta esa fecha tal y como señala el propio reglamento.

Porque este martes la junta de síndics debería haber ordenado el pleno previsto para la próxima semana, con sus puntos de debate el miércoles y su sesión de control al 'president' el jueves. No obstante, la renuncia de Mazón ha trastocado todo el calendario, quedando en barbecho. No habrá nada nuevo hasta que se celebre el pleno de investidura, algo que queda fijado en la normativa interna de la cámara autonómica, con la excepción de dos comisiones: una de Política Social para avanzar en la tramitación de la ley que regula a los perros guía y la otra la comisión de investigación de la dana.

Esta última tiene su siguiente sesión fijada para el próximo martes, aunque su celebración podría quedar más bien limitada a una reunión de los diputados que la componen para ver cómo las citaciones emitidas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuatro de sus ministros y a la Delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, se quedan en una excusa de ausencia debido a que sus funciones las han de fiscalizar las Cortes Generales estatales, no una cámara autonómica.

Investigación de la dana

De hecho, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo central, Pilar Alegría, ha informado de que no acudirán recordando que no tienen obligación de comparecer. En este sentido, Alegría ha dejado claro que cuando algún miembro del gabinete es citado por una comisión en el Congreso o en el Senado acude "sin ningún problema", como hizo Sánchez el pasado jueves, cuando compareció durante cinco horas en la comisión que investiga el caso Koldo en la Cámara alta.

Los portavoces de Vox y PP en la junta de síndics, este martes en las Corts. / José Cuéllar/Corts

Pero, ha añadido, la Constitución y los informes del Consejo de Estado señalan que la obligación de los miembros del Gobierno es comparecer en esas comisiones de las Cortes Generales, no así en las comisiones autonómicas. Y ha recordado que hay precedentes, ya que una comisión del Parlamento catalán citó también al presidente del Gobierno y "tampoco compareció". Además de a Sánchez y Bernabé, la comisión ha citado a María Jesús Montero, Teresa Ribera, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles.

Más de un mes sin sesiones

Esta parálisis de las Corts y, por tanto, de la actividad política ordinaria, es uno de los puntos sobre los que se han lanzado a criticar PSPV y Compromís al PP reclamando la convocatoria electoral. "Estamos en el peor de los escenarios, todo depende de Vox", ha lamentado el síndic socialista mientras que Joan Baldoví ha insistido en que la solución no es poner "a otro Mazón" y que ha de dimitir "todo el Consell" y "devolver la voz al pueblo valenciano".

La última sesión plenaria que se celebró en la cámara autonómica fue el 15 y 16 de octubre, la segunda del curso después del Debate de Política General. Si PP y Vox apuran los plazos en una negociación, no se espera que haya pleno de investidura hasta la última semana de noviembre, cuando habrán pasado los 12 días hábiles para presentar la candidatura y entre 3 y 7 días para fijar el día de la investidura, con su consiguiente votación. Después, en caso de no salir adelante, se abrirían otros dos meses para un nuevo intento... o elecciones, con la disolución de la cámara.