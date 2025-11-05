Cuidar y apoyar a personas con enfermedades avanzadas y a sus familias: el incalculable valor del acompañamiento

«Es un trabajo muy duro pero la recompensa es enorme. La gratitud de los pacientes y sus familias lo compensa todo». Quien así se pronuncia es Pepa Signes, psicóloga del Programa para la Atención a Personas con Enfermedades Avanzadas de la Fundación «la Caixa» y vicepresidenta de la Asociación Carena, entidad que da soporte y acompañamiento emocional a las personas que se encuentran en las fases más avanzadas de su enfermedad.

Coincidiendo con la conmemoración del Día Internacional de las Personas Cuidadoras, el 5 de noviembre, cabe destacar que quien más y quien menos ha tenido en su entorno a alguna persona que ha sufrido una patología grave y conoce el sufrimiento físico y emocional que atraviesan el paciente y sus familiares. Del dolor físico se encargan los sanitarios pero ¿y del espiritual?. En este punto es donde cogen el testigo profesionales de la psicooncología y otras ramas asistenciales que trabajan en Carena.

Gracias al impulso y la financiación de la Fundación «la Caixa» esta asociación trabaja con pacientes y sus allegados de toda la Comunitat Valenciana a los que arropa y guía durante las últimas fases de la enfermedad.

En la C. Valenciana, el programa ha atendido en 2025 a 14.087 pacientes y 18.104 familiares, ofreciendo apoyo emocional, social y espiritual tanto a las personas con enfermedades avanzadas como a su entorno.

Es el caso de Paco y Gaelle, un matrimonio en segundas nupcias que había formado una familia reconstituida con los hijos de ambos. Gaelle, de origen francés, vive en la Marina Alta desde hace años, por lo que ambos fueron atendidos por el EAPS Carena desde el Hospital de Dénia.

Paco, de 56 años, fue diagnosticado con cáncer de colon y estuvo atendido por el programa de paliativos durante unos tres años. Era una persona culta y con una actitud activa ante su proceso de enfermedad y la escritura se convirtió en una herramienta terapéutica que le permitió expresar sus emociones y afrontar la enfermedad. Su mujer, Gaelle, fue su gran compañera, cuidándole con amor y comprensión hasta el final, junto con sus hijos gemelos. Gracias al acompañamiento personalizado de Carena, Paco transitó todas las etapas de su enfermedad y finalmente morir con aceptación y paz, rodeado de su familia que continuó recibiendo apoyo emocional en la etapa del duelo.