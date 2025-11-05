La dimisión no frena las protestas: convocada una concentración con el lema 'Mazón a prisión'

Todos los meses desde octubre de 2024, bien en las calles de València o bien en alguna de las localidades afectadas por la dana, una protesta reclamaba la dimisión del 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, sin embargo, una vez logrado este objetivo (anunciado el pasado lunes en una comparecencia pública) y con la duda de si habrá o no sustituto, las manifestaciones en contra del todavía en funciones jefe del Consell no cesan.

Las organizaciones civiles que hasta ahora se habían estado movilizando hasta ahora contra Mazón volverán a hacerlo en la tarde de este próximo domingo. Así consta en el cartel de la cita que ya comienza a circular por redes sociales donde se señala que convocan los "movimientos sociales del País Valencià'. No obstante, la diferencia es que el lema de la convocatoria no es 'Mazón dimisión' sino 'Mazón a prisión'.

La protesta será una concentración frente a la puerta de las Corts, el lugar donde se debe elegir al sustituto del 'president' y por el que ya negocian PP y Vox. También ahí, en el parlamento autonómico, es donde queda ligado el futuro político más inmediato de Mazón que ha decidido conservar el acta como diputado, lo que a su vez le permite seguir como aforado y evitar ser citado como investigado en la instrucción de la causa que se está desarrollando en Catarroja.

La manifestación para el próximo domingo no será como viene siendo habitual en los aledaños del día 29, sino que será el 9 de noviembre, una fecha que también tiene un simbolismo en cuanto a las movilizaciones por la dana ya que fue la primera y más multitudinaria que partió desde la plaza del Ayuntamiento de València y se celebró apenas 10 días después de la catástrofe.

Protesta tras la dimisión

Horas después de la dimisión de Mazón ya se celebró una protesta en la Plaza de la Virgen a la que acudieron cientos de personas y en la que, por un lado, celebraron la victoria de la calle tras un año de manifestaciones exigiendo responsabilidades por la gestión de la dana, y por otro, advirtieron al Consell que "el president se va, pero los problemas continúan" , manteniendo la presión y la exigencia de “verdad, justicia y reparación”.

En este sentido, durante la propia protesta del lunes, el movimiento social dejó claro que la dimisión es solo el primer paso, incluyendo una serie de demandas. Estas incluyen la reconstrucción de las poblaciones afectadas con participación ciudadana, la implementación de planes de choque para la reparación inmediata de viviendas, colegios e infraestructuras y "no dejar a nadie atrás". El objetivo final es la "reconstrucción social" y la exigencia de responsabilidades que van más allá del President, alcanzando a su Consell, el PP, VOX y al entramado empresarial que "ha sacado beneficio económico de la muerte".