El diputado de Sumar Nahuel González: "Toni Cantó me ofreció entrar en directo desde la zona cero a condición de atacar al Gobierno de España"

Probablemente, el exdiputado de Ciudadanos Toni Cantó no esperaba que su nombre saliera a relucir en un entorno tan alejado de los programas de televisión como la sala de comisiones del Congreso de los Diputados en la que se celebran las sesiones de la comisión de investigación de la dana. Ha sido una sorpresa para todo el mundo que se le mencionara, y que lo hiciera el diputado de Sumar en el Congreso Nahuel González.

Lo ha dicho en respuesta a Alejandro Carabal, Álex, bombero del Ayuntamiento de València que ha relatado en la comisión cómo pasó toda la noche del 29 de octubre intentando socorrer a los vecinos de Massanassa, donde vive, a pesar de estar fuera de servicio.

En el turno de réplica, González ha insistido en la necesidad de atribuir correctamente las responsabilidades de la gestión de la riada y ha reprochado los intentos de intoxicación mediática. Como muestra de estos, ha narrado un episodio protagonizado por sí mismo y por Toni Cantó. "El tercer día después de la dana estaba de voluntario y me encontré a un periodista, bueno, creo que es periodista", ha indicado. Toni Cantó, ha dicho, lo encontró "en medio del barro". "Se dio cuenta de que era diputado y me preguntó si quería salir en un medio de comunicación, aunque le dije que no tenía ninguna intención, que estaba de voluntario mientras atendía a los concejales y alcaldes que estaban sacando también a sus vecinos", ha explicado. Entonces, Cantó le invitó a "que saliera con la condición de que atacara al Gobierno de España", ha denunciado.

"Mientras había gente como tú recogiendo barro, había otra gente intentando intoxicar y sacar rédito político", ha dicho, dirigiéndose al bombero.