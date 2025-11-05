Mazón comparecerá en las Corts sobre la dana una semana después de su dimisión

El president de la Generalitat en funciones, Carlos Mazón, no se aparta de los focos. A pesar de su repliegue a Alicante de los últimos días, tiene intención de regresar en breve a las Corts para ofrecer su relato sobre la dana. A las 15.44 horas de esta tarde, ha presentado por registro de entrada en las Corts una petición a la mesa de la comisión de investigación para comparecer el próximo martes, 11 de noviembre, "para dar cuenta de las actuaciones llevadas a cabo por la Generalitat para la recuperación social y económica de las zonas afectadas por la riada, y todo aquello que consideren los grupos que constituyen la misma".

Para el martes 11 de noviembre está prevista la próxima sesión de la comisión de investigación en las Corts para la que la Mesa (con mayoría de PP y Vox) había citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la exvicepresidenta y responsable del Ministerio de Transición Ecológica el 29 de octubre de 2024, Teresa Ribera, a los ministros María Jesús Montero, Fernando Grande-Marlaska y Margarita Robles y a la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, pero ninguno de ellos acudirá, justificando su ausencia en que las Corts no es la encargada de fiscalizar la actuación del Ejecutivo central.

Compromiso de Mazón

Uno de los compromisos que había expresado Mazón antes de su dimisión era acudir antes a la comisión de investigación del parlamento autonómico que a la del Congreso. Esta tenía su cita para el próximo 17 de noviembre, por lo que la sesión del día 11 de noviembre en la cámara valenciana es la única que es posible para poder cumplir con esta idea.

La comisión de investigación de la dana es una de las escasas que tendrá la Corts en las próximas semanas hasta que se celebre un pleno de investidura tras la renuncia registrada por el dirigente del PPCV. El pleno de la próxima semana se ha suspendido y en el calendario solo aparece la citada comisión, con la cita del próximo 11 de noviembre, así como una sesión en la Comisión de Política Social para aprobar la ley sobre los perros guía.