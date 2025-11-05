La prensa local tuvo un papel informativo clave para los valencianos tras la dana

La dana del 29 de octubre de 2024 acaparó el interés informativo y la conversación pública en la Comunitat Valenciana. Desde esa fatídica jornada, el tema central en prensa y redes sociales ha girado en torno a la tragedia que dejó 229 víctimas mortales y casi un centenar de municipios afectados, especialmente en lo relativo a sus causas y consecuencias. La información canalizada durante la emergencia por la prensa local fue clave. Además, el impacto de la solidaridad ciudadana se ha sostenido mucho más en el tiempo que los bulos.

Así lo revela el Estudio de Tendencias Informativas en la Comunitat Valenciana, impulsado Prensa Ibérica, con la participación de la consultora LLYC, para conocer de qué habló la ciudadanía valenciana con mayor intensidad entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. Para ello, se han analizado 7,8 millones de navegadores únicos (con IP del territorio valenciano), 426.700 contenidos de Prensa Ibérica, con un total de 63 millones de páginas vistas. El informe también ha tenido en cuenta las más de 26 millones de menciones en redes sociales, con un alcance potencial acumulado de 45.037 millones de personas.

«El estudio tiene mucho valor. Hemos vivido días intensos informativamente. Levante-EMV se ha consolidado, aunque ya lo era, pero especialmente con las informaciones de las últimas semanas sobre la dana, en un periódico referencial», ha destacado Joan-Carles Martí, director de Levante-EMV, durante la presentación del informe en el Club Diario Levante.

Joan Cañete, director de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, ha sido el encargado de descubrir sus principales conclusiones. «En nuestra esfera pública de conversación, formada por medios de comunicación y ciudadanos, vamos a encontrarnos unos temas que tienen más intensidad que otros y unos argumentos que utilizamos cuando hablamos de esos temas con más intensidad que otros. Esto es lo que nosotros medimos en el estudio», ha explicado.

Como resultado de este exhaustivo análisis, se han identificado las diez tendencias informativas más relevantes en la Comunitat Valenciana en 2024. Estas son: economía y empleo; seguridad ciudadana; política; cambio climático y transformación ecológica; cultura; transporte y movilidad; deporte; ocio; ciencia, tecnología e innovación; y sanidad. Dentro de estos grandes bloques, Cañete ha expuesto algunas de las temáticas que han tenido un mayor impacto.

Sin duda, la dana fue un antes y un después para la Comunitat Valenciana en todos los aspectos, también a nivel informativo. El estudio ha puesto de manifiesto que la tragedia, junto a sus causas y sus consecuencias, se convirtió «prácticamente en el monotema» de la conversación pública. «Las tres grandes preguntas son ‘¿qué pasó?', ‘¿por qué pasó?’ y ‘¿qué pasará?’», ha indicado Cañete. Dentro de estas cuestiones, destacan algunos de los temas predominantes como las historias humanas y la información de servicio, la gestión política, la solidaridad, la reconstrucción, la seguridad ciudadana o los efectos del cambio climático, entre otros.

El informe también destaca el papel clave de los medios de comunicación locales, en este caso, de Levante-EMV. En este sentido, concluye que sus datos de audiencia «demuestran el rol de agente ordenador del caos de la prensa en momentos de emergencia. Las noticias que ayudaban a estar informado, a vivir en las zonas arrasadas y a entender y analizar la tragedia y sus consecuencias fueron las más demandadas».

Otro asunto a tener en cuenta es el impacto de los bulos de la dana en redes sociales, que se confundían con la información veraz y generaron una mayor sensación de caos. El estudio indica que las fake news sobre las supuestas víctimas mortales del parking de Bonaire «fueron las que más mensajes y alcance generaron tanto en la C. Valenciana como en el resto del país», incluso meses después de la tragedia y ya habiéndose desmentido. Otras noticias falsas como la demolición de presas por parte del Gobierno o que el radar de Aemet no funcionó el 29 de octubre tuvieron intensidad en redes sociales.

No obstante, Cañete ha querido matizar que, a pesar del ruido que provocan los bulos, el apoyo masivo de la ciudadanía tras la riada, así como el interés por los afectados o la reconstrucción, han tenido «una intensidad muy destacable en la conversación». «Se han sostenido más en el tiempo la fuerza de la solidaridad y la preocupación por la situación de las familias de las víctimas y de las localidades afectadas que los bulos», ha resaltado.

Principales focos de interés

Más allá de la tragedia, la situación económica genera «interés y atención», ha apuntado Cañete, aunque con distintas miradas en prensa y redes sociales. Así, mientras en los medios de comunicación el interés se mueve hacia el «impulso del comercio o el turismo, la vertebración del desarrollo urbano, la revitalización económica, los sectores emergentes y la creación de empleo», en redes se tiende «mucho más hacia la polémica», con temas como la precariedad laboral, el acceso a la vivienda, la agricultura o los efectos del turismo masivo.

Por su parte, la conversación política en la Comunitat Valenciana durante el periodo analizado se ha visto afectada por una doble polarización, especialmente con la fiscalización de la gestión de la dana, de manera que el debate sobre política valenciana acaba afectando a la nacional, y viceversa. «Cuantas más capas de polarización, más ruido se genera», ha afirmado el director de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica. Los temas que más interés y conversación suscitaron son los casos de corrupción, las noticias judiciales con efectos políticos, el debate sobre el uso del valenciano, o los ataques a líderes políticos concretos.

Otro foco que tiene una intensidad relevante en la conversación es la ciudad de València, por su potente oferta cultural y la proyección exterior. El pico de audiencia se detectó en marzo, coincidiendo con las Fallas, y más tarde el interés se trasladó al impacto de la dana en el patrimonio cultural valenciano.

Con todo, Cañete ha señalado dos asuntos que han actuado como protagonistas del debate, pero que están presentes de manera transversal en buena parte de las temáticas, como corrientes subterráneas. La vivienda y la gestión migratoria son temas de conversación relevantes para los valencianos y las valencianas, por sí mismos, pero aparecen en la conversación cuando se habla de educación, sanidad, economía, política...

Por último, el estudio ha dedicado un apartado a examinar qué contenidos relacionados con la Comunitat Valenciana generan un mayor interés en el resto de España. De nuevo, el tema principal desde el 29 de octubre de 2024 es la dana, su impacto, sus causas, sus consecuencias y los aprendizajes en materia urbanística y medioambiental. De hecho, una de las cuestiones más presentes en la conversación ha sido ‘¿qué hubiera pasado o qué pasará si un fenómeno extremo de este tipo sucede en mi territorio?’. La gestión política y la solidaridad también han sido argumentos fuertes.

Otros aprendizajes generales

Cabe destacar, asimismo, algunos aprendizajes generales que se evidencian en el estudio. En primer lugar, aunque las tres provincias comparten muchos temas de interés, existen diferencias reseñables. Por ejemplo, en Castellón destaca «el orgullo de pertenencia y una fuerte sensibilidad social»; en Alicante, el «interés por el pulso turístico y el debate urbano»; y Valencia «aporta el poder institucional y la innovación».

En adición, Cañete ha detallado que la gran conversación colectiva se mueve en una dinámica local/global, micro/macro. Por ejemplo, citó que de un tema como la puesta en marcha de una zona de bajas emisiones se puede hablar desde cómo va a afectar a mi coche a la Agenda 2030. Además, como ya se ha visto, otra de las dinámicas actuales es la polarización ideológica y política. «Cuando la conversación va hacia los temas globales tiende más a polarizarse», ha dicho.

Igualmente, ha recordado que las conversaciones «no son temáticamente puras», y que corrientes subterráneas que aparecen en forma de argumento en todos los debates, como la vivienda, la inmigración o la brecha de renta y edad, tienen mucho peso.

Sobre las redes sociales, ha explicado cómo en ellas priman la experiencia y la opinión individual, por encima de los datos u otros argumentos que no aluden a lo personal. Una cuestión que influye en cómo se desarrolla la conversación. «Cuando se tiende a lo emocional, ese argumento suele ser el dominante», añadió. Para terminar, el informe reveló que el entretenimiento y sus nombres propios guían muchas veces el debate. «Hablamos de salud mental o de racismo cuando alguien del mundo de la cultura o del deporte pone el tema encima de la mesa», comentó Cañete.

