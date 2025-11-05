El PSPV retira a sus candidatos para renovar el Consell de Transparencia

Ni el exdirector general de Administración local Toni Such, ni la exsecretaria autonómica de Cooperación Toñi Serna, ni el exdirector territorial de Presidencia en Alicante Esteban Vallejo serán miembros del Consell de Transparencia en su próxima renovación. Los tres nombres que había planteado el PSPV en las Corts para este organismo consultivo, que lleva con sus cargos más de cinco años en funciones, han sido retirados de este proceso antes incluso de que se pueda plantear una votación.

El Boletín Oficial de las Corts ha publicado esta semana la proclamación de las cuatro candidaturas que aspirarán a los tres puestos y en estas no están los nombres que los socialistas habían registrado en un inicio sino los dos propuestos por el PP (la profesora universitaria Sonia Barriga y el exdiputado tránsfuga de Cs Vicente Fernández), el de Vox (el diputado en el Congreso, Eduardo Ruiz) y la promovida por Compromís (la abogada Sofía García).

Fuentes del PSPV explican que la decisión de retirar las candidaturas al Consell de Transparencia "se ha tomado tras constatar la estrecha relación que existe entre el Partido Popular de Carlos Mazón y la mentira" y han defendido que "no podemos hablar de transparencia con quienes ocultan de forma deliberada lo que ocurrió el 29 de octubre en la provincia de València".

Además, los socialistas valencianos explican que "por el reparto de mayorías que hay en estos momentos en las Corts lo que vamos a tener es un órgano que tiene la obligación de velar por la transparencia se va a convertir en un ente controlado por el PP y la extrema derecha". "No vamos a participar de ningún proceso ni de ninguna elección que contribuya a blanquear a un Consell abonado a la mentira", concluyen fuentes del grupo parlamentario.