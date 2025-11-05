El PSPV retira a sus candidatos para renovar el Consell de Transparencia
Ni el exdirector general de Administración local Toni Such, ni la exsecretaria autonómica de Cooperación Toñi Serna, ni el exdirector territorial de Presidencia en Alicante Esteban Vallejo serán miembros del Consell de Transparencia en su próxima renovación. Los tres nombres que había planteado el PSPV en las Corts para este organismo consultivo, que lleva con sus cargos más de cinco años en funciones, han sido retirados de este proceso antes incluso de que se pueda plantear una votación.
El Boletín Oficial de las Corts ha publicado esta semana la proclamación de las cuatro candidaturas que aspirarán a los tres puestos y en estas no están los nombres que los socialistas habían registrado en un inicio sino los dos propuestos por el PP (la profesora universitaria Sonia Barriga y el exdiputado tránsfuga de Cs Vicente Fernández), el de Vox (el diputado en el Congreso, Eduardo Ruiz) y la promovida por Compromís (la abogada Sofía García).
Fuentes del PSPV explican que la decisión de retirar las candidaturas al Consell de Transparencia "se ha tomado tras constatar la estrecha relación que existe entre el Partido Popular de Carlos Mazón y la mentira" y han defendido que "no podemos hablar de transparencia con quienes ocultan de forma deliberada lo que ocurrió el 29 de octubre en la provincia de València".
Además, los socialistas valencianos explican que "por el reparto de mayorías que hay en estos momentos en las Corts lo que vamos a tener es un órgano que tiene la obligación de velar por la transparencia se va a convertir en un ente controlado por el PP y la extrema derecha". "No vamos a participar de ningún proceso ni de ninguna elección que contribuya a blanquear a un Consell abonado a la mentira", concluyen fuentes del grupo parlamentario.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis