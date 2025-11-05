Vaivén
À Punt negocia con Toni Cantó para presentar un programa en 'prime time'
La faceta de tertuliano en el programa vespertino Va de Bo podría no ser la última que ejerciera Toni Cantó dentro de À Punt. Según ha adelantado Valenciaplaza y han confirmado fuentes del entorno del actor y ex dirigente político, la radiotelevisión pública se encuentra en negociaciones para que el ex síndic y ex candidato a la Presidencia de la Generalitat de Ciudadanos en las Corts (entre otros cargos) sea el encargado de presentar un programa de actualidad en la televisión valenciana en 'prime time'.
Esta no sería la primera experiencia de Cantó al frente de un proyecto televisivo. Ya estuvo presentando un 'late night' en 7NN, una cadena próxima a Vox que, sin embargo, cerró en septiembre de 2023. Desde entonces se ha volcado en su carrera de actor como, por ejemplo, dirigiendo la Escuela de Teatro del Ateneo Mercantil de València.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis