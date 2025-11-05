À Punt negocia con Toni Cantó para presentar un programa en 'prime time'

La faceta de tertuliano en el programa vespertino Va de Bo podría no ser la última que ejerciera Toni Cantó dentro de À Punt. Según ha adelantado Valenciaplaza y han confirmado fuentes del entorno del actor y ex dirigente político, la radiotelevisión pública se encuentra en negociaciones para que el ex síndic y ex candidato a la Presidencia de la Generalitat de Ciudadanos en las Corts (entre otros cargos) sea el encargado de presentar un programa de actualidad en la televisión valenciana en 'prime time'.

Esta no sería la primera experiencia de Cantó al frente de un proyecto televisivo. Ya estuvo presentando un 'late night' en 7NN, una cadena próxima a Vox que, sin embargo, cerró en septiembre de 2023. Desde entonces se ha volcado en su carrera de actor como, por ejemplo, dirigiendo la Escuela de Teatro del Ateneo Mercantil de València.