Rus, tras lo sucedido con Mazón: "Esto le hace daño al partido"

Alfonso Rus está preocupado por la situación del Partido Popular. El histórico dirigente de la formación conservadora, alcalde de Xàtiva durante 20 años, líder provincial en la época de bonanza electoral y presidente de la Diputación de Valencia, se muestra perturbado por el momento que viven sus siglas, tal y como ha trasladado a quienes le han querido escuchar este miércoles desde la terraza del Sait, un restaurante del que es propietario el propio Rus, en el Passeig de l'Albereda de Xàtiva.

"Esto le hace daño al partido", se escucha decir a Rus sentado en una mesa en el céntrico paseo xativí. Si algo centra la atención del PP (y de la política valenciana en general) en los últimos días es la dimisión de Carlos Mazón un año después de la dana y la necesidad de pactar con Vox el relevo al frente de la presidencia de la Generalitat y ese era el marco de la conversación de Rus en el céntrico local de Xàtiva.