Sanidad solo enviará tres de los 62 datos del cribado de cáncer que reclama el Ministerio

La Conselleria de Sanidad responderá al requerimiento formal del Ministerio de Sanidad con el que reclama los datos del funcionamiento de los tres cribados de cáncer en marcha: el de mama, el de colon y el de cérvix. Sin embargo, lo hará remitiendo solo tres de los 62 datos o indicadores solicitados por el Ejecutivo: los relativos a la cobertura, la participación y la tasa de detección. Así lo han transmitido fuentes oficiales de Sanidad a Levante-EMV al preguntar sobre su posición respecto a la petición enviada y anunciada por la ministra Mónica García. Si no los envían, el Ejecutivo iniciará acciones legales contra las comunidades autónomas, como confirmaron este martes en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros.

Desde la Generalitat, defienden que se trata de los tres "indicadores que recoge la Estrategia Nacional del cáncer del Sistema Nacional de Salud". Sin embargo, el grupo de trabajo del Ministerio, junto con representantes autonómicos, acordó en abril un total de 62 indicadores al sumar los establecidos para cada uno de los tres cribados; una información que las autonomías gobernadas por el PP, entre ellas la valenciana, se resisten a entregar al Gobierno.

Pese a la existencia del documento publicado en la página oficial del ministerio, donde figuran hasta cuatro representantes de la Generalitat Valenciana como el de la responsable del Servicio de Programas de Promoción de la Salud y Prevención de la Dirección General de Salud Pública y Adicciones, fuentes del departamento de Marciano Gómez insisten en que se "remitirá la información relativa" cuando "exista un documento de consenso de la ponencia de cribados donde se definan y determinen" estos indicadores comunes, "aún por acabar de debatir". Además, defienden que los existentes "no se pueden medir de manera homogénea ni comparar". Tras el plantón de las comunidades autónomas del PP en el consejo interterritorial de Zaragoza, Gómez criticó también la inexistencia de un "aplicativo informático para poder volcar los datos".

Polémicas en el cribado

El Ministerio ha solicitado todos estos datos después de los fallos detectados en Andalucía en la notificación de las mamografías sospechosas a las mujeres -ha puesto en riesgo la mayoría absoluta de Moreno Bonilla en las elecciones autonómicas del próximo año, según los últimos sondeos conocidos- y los retrasos denunciados en la Comunitat Valenciana por el PSPV, el cual ha criticado que 90.000 mujeres no fueron citadas a una mamografía en 2024 cuando deberían haber recibido la invitación para ello. De hecho, durante las últimas semanas, este periódico ha publicado el testimonio de varias mujeres afectadas por la demora en la realización de las mamografías; algunas de elles, como Pepa, fueron diagnosticadas tras recurrir a la sanidad privada. Al respecto, Compromís ha solicitado una comisión de investigación en las Corts y Vox ha pedido una auditoría al respecto.

Fernando Bustamante

En varias ocasiones, la Conselleria de Sanidad ha criticado al ministerio por querer politizar el asunto de los cribados, convertido ya en polémica; y ha señalado las diferencias en la actuación del Ministerio de Sanidad cuando el conseller Marciano Gómez denunció el retraso en las pruebas a 167.000 mujeres en febrero de 2024 y criticó la gestión del Botànic sobre el cribado del cáncer de mama.

Los 62 datos del documento

El "Documento de Consenso del Sistema de Información del Programa Poblacional de Cribado de Cáncer del Sistema Nacional de Salud", aprobado por la comisión de Salud Pública a 9 de abril, incorpora un total de 62 datos exigibles a las autonomías, con una serie de fórmulas para calcularlos, e indica los estándares recomendados para la mayoría de ellos. El cribado del cáncer de mama incluye, además de los tres que sí remitirá la Generalitat, otros 19 indicadores, 13 son básicos y nueve complementarios. Entre estos, figuran el porcentaje de falsos positivos, el porcentaje de mujeres a las que se realiza la biopsia en los plazos recomendados desde su derivación o la tasa de mortalidad, entre otros. El de cérvix incluye 21 indicadores y el de colon otros 19.