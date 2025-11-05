La semana fantástica de Mompó: ¿audacia o temeridad?

Hace nueve días, Vicent Mompó entraba en el Balneario de las Arenas como alcalde de Gavarda y presidente provincial del PP, un dirigente en auge tras una buena gestión de la dana, con resbalones mediáticos a la hora de dar explicaciones, pero con la imagen intacta dentro de un partido muy desgastado y huérfano de referentes. Una conferencia y noventa minutos después, Mompó salía con cierto vuelo presidencial: sin descartarse para el futuro, y tras exponer una visión de la política y de la propia sociedad valenciana propia de un ‘candidato’ a algo más.

Aquella conferencia en Nueva Economía Fórum, que congregó a buena parte del Consell e incluso a su homóloga de Castelló, Marta Barrachina, provocó cierta inquietud en Génova, que preguntó a qué se debía una puesta de escena así en plena semana del 29 de octubre.

El desayuno informativo fue el inicio de una semana que, sin duda, puede marcar, para bien o para mal, el destino del actual presidente de la diputación. En paralelo al hundimiento anímico y político de Carlos Mazón visibilizado en el funeral de Estado por las víctimas de la dana, Mompó hizo varios movimientos estratégicos. El miércoles, día del aniversario, el de Gavarda fue de nuevo el único dirigente del PP que dio la cara, en este caso en un programa de radio a nivel nacional (Carlos Alsina, en Onda Cero).

Operación 'anti-Catalá'

El viernes, durante el periodo de reflexión abierto por Mazón, ya tras el ‘viacrucis’ del president en el funeral de Estado, Mompó se reúne en un restaurante de Benidorm con toda la ‘nomenklatura’ del PP. Allí están el síndic popular, Juanfran Pérez Llorca (también alicantino), y los otros dos presidentes provinciales del PP: la castellonense Barrachina y Toni Pérez, también alcalde de Benidorm.

De ese encuentro adelantado por Levante-EMV, en el que también participa un Carlos Mazón ya casi convencido de desistir, el poder orgánico del PPCV sale con una estrategia que Mazón asume: Pérez Llorca es su candidato a suceder al president en el Palau, y Mompó es la apuesta de futuro para las próximas elecciones. Se pone en marcha una operación anti-Catalá. Los dirigentes territoriales no se fían de esperar a que Vox haga el trabajo de frenarla. Se lanza una propuesta. Ese será el órdago a la dirección nacional.

El sábado, día que trascienden estos movimientos, el malestar en el equipo de Feijóo es total. El número dos, Miguel Tellado, se lo deja claro a los dirigentes valencianos con los que habla (y con los que no ha vuelto a hablar en los últimos tres días). La preferida de la dirección nacional es la alcaldesa de València, María José Catalá. El sentimiento es casi de deslealtad personal en una dirección nacional que, por estatutos, tiene la jerarquía para escoger a los candidatos autonómicos.

La autonomía valenciana

Más viniendo de la federación valenciana, que desde el pacto exprés de Mazón con Vox en junio de 2023 es vista con desconfianza. La respuesta desde Valencia también es firme: llevan meses tratando de mantener las bases unidas, deslizando mensajes hacia Madrid respecto a una situación política que comenzaba a ser insostenible, que era necesario un cambio de rumbo y planificar el futuro. Cuando llegue el momento, el PPCV defenderá su autonomía, reivindican.

Ese es el escenario tras la semana de crisis en el PP. Ante el claro posicionamiento de Génova en favor de Catalá (que se muestra ajena en la batalla pero que cuenta con aliados de peso en Génova como González Pons o el expresident Alberto Fabra), los líderes del PPCV se ha movilizado para retener el control del poder en las comarcas del sur. El movimiento ha quedado cristalino: una línea continuista alicantina con Pérez Llorca en el Palau y una alternativa en Mompó para 2027 que corte el paso a la que se considera en Madrid como relevo natural, por formación, experiencia, juventud y también por su condición de mujer.

Con las negociaciones entre PP y Vox en pañales, sin saber aún si será Pérez Llorca, Catalá o un tapado, el tiempo dirá si la apuesta de Mompó ha sido visionaria o demasiado arriesgada. La imagen reduccionista que sale de estos días es la de una alcaldesa que es la candidata de Feijóo, pero no del resto del partido. A Mompó, por su parte, al que ya se le conoce por su nombre en Madrid (basta ver los titulares de estos días), algunos parecen haberle tomado la matrícula. Un rotativo cercano a Génova lo daba por “quemado” este martes.

"No ha sido una mala jugada"

“No ha sido una mala jugada” de Mompó, apunta un exdiputado, alejado del actual PP. Sin la salida al ruedo del presidente provincial, el grupo alicantino (Mazón y los suyos, y Pérez Llorca) no hubiera podido cuestionar la candidatura de Catalá. “Ahora, Mompó ha marcado posición y tiene tiempo por delante para hacer campaña. Si Pérez Llorca llega al Palau, el control del aparato sigue estando aquí. Con el apoyo de las tres provinciales y el Palau, Mompó puede consolidar sus opciones. Habrá que ver si en dos años Génova puede imponer una candidata alternativa”, añade.

Ese factor, los dos años que restan (salvo convocatoria precipitada si no hay acuerdo ahora) añaden incertidumbre a la operación. “Dos años son demasiados: ¿quién gobernará entonces, respetarán el pacto, querrá irse Pérez Llorca? Precipitarse siempre es un error”, resume un cargo actual. Ayer había quien incluso especulaba si el grupo alicantino habría querido, al mismo tiempo, frenar a Catalá y ‘marcar’ a Mompó.