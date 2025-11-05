Tormentas en el norte de la Comunitat Valenciana a partir de esta madrugada
El frente frío que llegará esta noche al este de la península dejará precipitaciones y Aemet ha activado alerta amarilla para el norte de Castellón
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), avisa de que a partir del jueves las precipitaciones volverán a la Comunitat Valenciana. El comienzo de la semana ha sido tranquilo, pero a partir de hoy se verán cielos nublosos y comenzará la probabilidad de lluvia.
Un frente frío atravesará la Comunitat Valenciana el jueves
Desde esta madrugada, un frente frío provocará durante la noche del miércoles y la mañana del jueves precipitaciones fuertes y acompañadas de tormenta en el norte de Castellón. De forma más débil se dispersarán hacia el sur, con una probabilidad de lluvias del 90% para la mañana del jueves, 6 de noviembre.
El viernes dejará una pequeña tregua. Bajará la probabilidad de lluvia y el cielo se despejará levemente. Las temperaturas se mantendrán hasta entonces y a partir del sábado veremos descenso en las máximas.
A partir del sábado, las temperaturas volverán a la normalidad
El inicio de noviembre ha sido más caluroso de lo que debería ser habitual. Desde hoy hasta el viernes, pese a las lluvias, la temperatura se mantendrá entre los 13ºC de mínimas y los 24ºC de máximas.
Hacia el final de la semana, las temperaturas descenderán y es probable que veamos algunas precipitaciones durante el sábado día 8 de noviembre. Hasta el comienzo de la semana que viene las temperaturas se estabilizarán entre los 13ºC de mínimas y los 22ºC de máximas, sin probabilidad de lluvias del domingo en adelante.
