Investigación
La UPV premia a organizaciones que contrarrestaron los bulos sobre la dana
La institución entrega los 34 galardones de la cuarta edición de sus Premios de Investigación
La Universitat Politécnica de València (UPV) ha hecho un reconocimiento especial a quienes realizaron labores de divulgación durante la dana para frenar y contrarrestar los bulos generados sobre el 29-O, ofreciendo respuestas "científicas, rigurosas y de contrastación" de los hechos. Se trata de organizaciones de la propia institución. Lo ha hecho en la cuarta edición de sus Premios de Investigación, con los que la institución ha premiado 34 proyectos o artículos de investigación, con los que realiza un "reconocimiento a la excelencia científica, la innovación y al compromiso" del personal investigador de su centro.
Los 34 galardonados se reparten en seis categorías y premios especiales como investigadores del año para Ramón Martínez Mañez e Ivana Gasulla Mestre. El primero recibe el galardón después de obtener el Premio Nacional de Investigación 2024 y valora la evolución de la investigación en la UPV que, ahora, "no tienen nada que ver con lo que había hace 30 años". Y la segunda, quien recibió el Premio Joven Talento Científico Femenino por la Real Academia de Ciencias Española, es según el centro un ejemplo de la consolidación profesional del personal investigador de la UPV.
Durante la gala, el rector de la UPV José Capilla ha resaltado el papel esencial de la investigación en la misión universitaria: “Nuestra universidad se define por su vocación innovadora y por una comunidad científica que no se conforma con comprender la realidad, sino que trabaja cada día para mejorarla. Esa es la esencia de la UPV: ciencia con propósito, investigación con impacto y compromiso con las personas”.
Todos los galardones
Los premiados por categoría son:
- Impacto Excelente de la Investigación. En ella, ha premiado a José Manuel Barat, Ramón Martínez, Carlos Miguel Tavares de Araujo, Honorat Roig, Raúl Payri, José Alfonso Antonino, José Miguel Adam, Petra Amparo López, Juan Carlos Cortes, Mónica Tereza Boscaiu y María Francisca Sempere.
- Trayectoria Excelente en Investigación. Reconocen la labor de Jaime Prohens, Maria Concepción López, Maria Teresa Domenech, Juan Ramón Torregrosa, Juan Antonio Marín, José Miguel Adam, Antonio García y José Capmany.
- Impacto Mediático de la Investigación, para el proyecto "Salvem les fotos", después de la dana, e impulsado por Esther Nebot, María Pular Soriano y Pedro Joaquín Vicente.
- Divulgación Científica, para Rosa Porcel.
- Transferencia de Conocimiento, un galardón concedido a Manuel Esteve, María Salud Guillem y uno conjunto para Mariano Alcañiz, Jaime Guixeres, Fernando López, Elena Letrado, Mikel Val, Javier Marín, Carmen Calero, Víctor Gascó, Adrián Colomer y Valeriana Naranjo.
- Publicación Excelente de Investigación, que premia 10 publicaciones con más de una treintena de autores.
Suscríbete para seguir leyendo
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Sigue en directo todos los actos homenaje del día de la dana
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- El último vídeo de Eli, aún desaparecida en el Poyo un año después de la dana
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis