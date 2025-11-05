La UPV premia a organizaciones que contrarrestaron los bulos sobre la dana

La Universitat Politécnica de València (UPV) ha hecho un reconocimiento especial a quienes realizaron labores de divulgación durante la dana para frenar y contrarrestar los bulos generados sobre el 29-O, ofreciendo respuestas "científicas, rigurosas y de contrastación" de los hechos. Se trata de organizaciones de la propia institución. Lo ha hecho en la cuarta edición de sus Premios de Investigación, con los que la institución ha premiado 34 proyectos o artículos de investigación, con los que realiza un "reconocimiento a la excelencia científica, la innovación y al compromiso" del personal investigador de su centro.

Los 34 galardonados se reparten en seis categorías y premios especiales como investigadores del año para Ramón Martínez Mañez e Ivana Gasulla Mestre. El primero recibe el galardón después de obtener el Premio Nacional de Investigación 2024 y valora la evolución de la investigación en la UPV que, ahora, "no tienen nada que ver con lo que había hace 30 años". Y la segunda, quien recibió el Premio Joven Talento Científico Femenino por la Real Academia de Ciencias Española, es según el centro un ejemplo de la consolidación profesional del personal investigador de la UPV.

Durante la gala, el rector de la UPV José Capilla ha resaltado el papel esencial de la investigación en la misión universitaria: “Nuestra universidad se define por su vocación innovadora y por una comunidad científica que no se conforma con comprender la realidad, sino que trabaja cada día para mejorarla. Esa es la esencia de la UPV: ciencia con propósito, investigación con impacto y compromiso con las personas”.

Todos los galardones

Los premiados por categoría son: