Verónica, la policía que intentó salvar a la niña Hui: “La corriente fue más fuerte que ella y su mirada me acompaña cada noche y al despertar”

“No sabía que no perder nada te pudiera doler tanto”, reconoce Verónica Vicent. Los familiares y amigos de esta policía local en situación de retirada desde 2024 a causa de una lesión se salvaron de la dana. También su casa en Benetússer, que no estaba ni en una planta baja ni en un primer piso. Pero sí que perdió algo la noche del 29 de octubre: a una niña que el día anterior no sabía que existía pero a la que no pudo salvar. La pequeña Hui, de once años, se encontraba en el bar que regentan sus padres en Benetússer cuando la barrancada la arrastró. Con ayuda de una escalera y una cuerda, Verónica intentó rescatarla, pero la cuerda se rompió. “Pero la corriente era más fuerte que ella, que me hizo caso hasta el último momento para intentar salvarse”, ha relatado emocionada en la comisión de la dana en el Congreso de los Diputados. “Su mirada me acompaña cada noche y cada mañana, al despertar”, ha lamentado. Sí pudo salvar a su hermano pequeño, de cuatro años.

Verónica lleva sin trabajar de policía desde marzo de 2024 pero habla como una agente. Ha empezado su intervención recordando a todos los agentes de las diferentes fuerzas de seguridad que salieron a ayudar poniendo en riesgo su vida. “Muchos se despidieron de sus familias con el deber cumplido”, ha dicho.

El martes 29 de octubre, Verónica se había encerrado en casa para estudiar. A las 19.45 se fue la luz, pero encendió luces led. Cuando sonó la alerta, pensó: “madre mía, la que se avecina para que nos confinen en casa”. Poco después, lo viviría en primera persona.

Verónica en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

Rescate en el bar de la planta baja

A las nueve de la noche, desde su terraza, vio a un hombre en un árbol pidiendo ayuda. Pasada esa hora, todos los vecinos del edificio se volcaron para ayudar a rescatar a la familia que regentaba el local del bajo, un bar que se estaba inundando y del que los propietarios intentaban escapar por una escalera inaccesible en el patio.

El trastero de Verónica contiene de todo: escaleras telescópicas, cuerdas, guantes anticortes, linternas. La exagente subió al cuarto piso a por una escalera de unos dos metros, que intentó colocar con el padre de Hui para que la niña pudiera subir. Como la altura no daba, ataron una cuerda a los peldaños para que la menor pudiera agarrarse. “Nadie me dijo de dónde había sacado esa cuerda y todavía me arrepiento de no haber cogido del trastero otras cuerdas sin estrenar”.

Verónica en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

"La corriente fue más fuerte"

El cordón que unía a Hui con la escalera se cortó. “La corriente era mucho más fuerte, aunque ella me hizo caso hasta el último momento”, asegura. Se hundió al llegar a la esquina de la calle, frente a un tapón de coches apilados. “Su mirada me acompaña cada noche y cada mañana al despertar”, ha reconocido.

Pero sí pudo salvar al hermano pequeño, un niño de cuatro años. Entre todos, ataron 30 metros de cuerdas y ella misma se la enrolló en el cuerpo para hacer de polea humana. Pudieron sacarlo vivo.

"Defraudada" con PP y Vox

Verónica ha contado muchas más cosas en su comparecencia. Con lenguaje policial e intentando poner distancia emocional. “La prioridad era buscar supervivientes en los amasijos de vehículos”, ha dicho. También, que siguió trabajando a pesar de estar “rota”. Que vio un cuerpo dentro de un coche. Que el retén de la policía local al que intentó ir estaba “devastado”.

No ha querido entrar en la responsabilidad política de la gestión, a pesar de los intentos de Belén Hoyo, diputada del PP, de afear al resto de grupos que “no han sido capaces de dejar a un lado el ruido político, ni siquiera como respeto a ustedes”. Lo único que ha dicho es que recuerda a su padre en la pantanà de Tous. “Salió a las ocho de la mañana con los helicópteros a abrir vías de agua y donde hubo fallecidos entonces fue en el único municipio en el que no se avisó, Carcaixent”, ha comparado. “Me siento defraudada con ustedes”, ha dicho a PP y Vox.