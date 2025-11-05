Víctimas de la dana en el Congreso: “A nuestros familiares no los mató el clima, los mató la mala gestión”

Dolores Ruiz asegura no saber de muchas cosas, de explicaciones técnicas ni de conocimientos académicos, pero a sus 70 años y habiendo levantado una casa en Chiva y a un hijo con discapacidad, sabe mucho de otras. “No entiendo de muchas cosas, pero sí que entiendo cuando las personas no hacen bien su trabajo, y este señor, Carlos Mazón , no hizo bien su trabajo”, dijo este martes, con la voz quebrada, ante una representación de diputados en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso de los Diputados. Es la primera de las comisiones en instituciones que abre con el testimonio de las víctimas. Lo hizo con una representación de cinco personas convocadas por la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O que perdieron familiares hace ya más de un año. Todos relataron las historias de sus padres, hijos, maridos, sobrinos, hermanas y suegras para hacer ver a las instituciones que no son números. Pero sobre todo, para exigir responsabilidades políticas, pero también penales. “A nuestros familiares no los mató el clima, los mató la mala gestión”, resumía la presidenta de la asociación, Rosa Álvarez.

El testimonio de Álvarez fue el primero que se escuchó. Rosa, hija de Manuel ‘el barber’, muerto cuando el agua arrasó su casa en Catarroja, hizo un emocionado retrato de su padre, un hombre, paradójicamente obsesionado con las inundaciones, que durante años patentó varios sistemas contra el agua. El retrato de un hombre cuidadoso y generoso, que leía prensa en papel, atendía y recibía llamadas aunque no tenía WhatsApp, barría la calle dos veces al día y hacía la comida para su hija todos los días. El 29 de octubre, putxero. Con las sobras, pensaba hacer arroz al horno el día 30, el plato favorito de su única nieta. “Pero no hubo sobras, ni arroz, ni más Manuel ‘el barber’” después de la dana, relataba Rosa. “Ni un instante de felicidad” desde esa noche en la que la hija de Manuel tuvo que mentir a su propia hija para que no arriesgara su vida por salvar la de su abuelo. “Él repetía: la xiqueta que es torne, y le dije a Aitana que su iaio estaba a salvo, en la terraza”, rememoró.

En Catarroja, como en todo el territorio valenciano, cantaba Raimon, no sabe llover. “Lo que no podíamos imaginar era que nuestros gestores tampoco sabían gestionar”, denunció Álvarez. A pesar de que el president haya dimitido, tiene claro que las responsabilidades no acaban ahí: “A nuestros familiares no los mató el clima; los mató la mala gestión y la falta de respeto por la ciencia, que hizo que el Consell enviara una alerta que llegó cuando ya habían muerto”, zanjó.

Dolores, "muerta por dentro"

Esa convicción la compartió Dolores Ruiz, que perdió a su marido, Emeterio, su hijo mayor, Jesús Andrés, de 46 años, y su otro hijo, Javier, de 42. Se reconoció “muerta por dentro” y desgranó cómo, el fatídico 29-O, perdió de vista a sus tres familiares que salieron al agua desde las ventanas de su casa en Chiva a rescatarse mutuamente y a intentar salvar al perro de la familia. En València, a las 17.15 horas, el tercer hijo, un hombre con discapacidad intelectual, llamaba repetidamente al 112. Tantas veces llamó que le dijeron que ya lo conocían. “Ya hemos mandado ayuda”. “Mentira, nadie fue”, añadió Ruiz.

Su relato, como el de Rosa, hizo llorar a varios diputados. Muchos, además, asentían encarecidamente ante la explicación que hacía Dolores de la responsabilidad por las muertes. “Yo vivía en el campo, era la persona más feliz del mundo con mi vida y mi familia y no entiendo de muchas cosas, pero sí que entiendo cuando las personas no hacen bien su trabajo, y este señor [ Mazón ] no hizo bien su trabajo”, denunció. No hizo su trabajo cuando se fue a comer al Ventorro, dijo. “Sabía que el Poyo no iba seco, que iba lleno de agua, se fue tan tranquilo y mis hijos y mi marido a las seis ya se habían ido, mientras él estaba comiendo”, añadió Dolores, que tiene claro que “para eso no hay perdón de dios”.

Carmina y la desprotección de los mayores

Tampoco perdona Carmina Gil la falta de avisos, tanto de Protección Civil como del sistema de teleasistencia, que se llevaron por delante la vida de su suegra, Rosa, de 92 años, que vivía en un centro de mayores en Picanya, en primera línea de barranco. “Si hubiera recibido esos mensajes, hoy Rosa estaría con nosotros”, destacó Carmina. Para ella, Rosa era más que una suegra: era la persona que le había cuidado como a una hija, que le había dado de comer y que le había ayudado a bañarse cuando un ictus la inmovilizó durante largo tiempo. La definió como “una persona llena de amor y esperanza”.

“Los mayores se vieron vulnerables, solos y resignados ante una muerte segura”, lamentó Carmina, entre lágrimas. Además, añadió, murieron preocupados por sus hijos, por si iban a ayudarles y el agua se los llevaba a ellos también. Y señaló, por ese sufrimiento, no solo al president del Consell, Carlos Mazón , sino también a la Vicepresidencia y Conselleria de Servicios Sociales que dirige Susana Camarero . “Debieron aplicar sus propios planes emergencia, asegurar la integridad de los usuarios, coordinar con Protección Civil la posibilidad de trasladarlos, pero no asumieron el liderazgo”, denunció. En este sentido, consideró que la dana “fue un fenómeno natural”, pero “la catástrofe social y humana fue consecuencia de la negligencia política”.

Ernesto y Maite: "no tenían por qué morir 229 personas"

Ese mismo diagnóstico lo comparte Ernesto Martínez, por haber perdido a su hermana Elvira y a su sobrina Elisabet, aún desaparecida, pero también por su carrera profesional como técnico de prevención. Lo ilustró en la comisión con una metáfora: a su juicio, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, actuó como “el piloto de un avión que se tiró en paracaídas y dejó que sus 229 pasajeros se estrellaran y murieran”. “Aquel día no tenían por qué morir 229 personas si se hubiera hecho en tiempo y forma lo que se tenía que hacer”, aseguró. En la dana, denunció,“los protocolos funcionaron, lo que no funcionaron son las personas”.

También vio clara esa negligencia Maite Pagán, hermana de Raquel y tía de Neizan, de cuatro años, a quien perdió en la dana en Aldaia junto con la pareja de Raquel, Jorge. Habían ido a recoger al niño al colegio, donde lo habían llevado ante la falta de alertas, como cualquier día normal. “Nada nos prepara para una pérdida así; no hay palabras que alivien, no hay tiempo que cure”, dijo Galán. Lo único que, no es que cure, pero quizá pueda ayudar, es que lo que ocurrió el 29-O “sea contado y sea escuchado y sirva para evitar que otras familias vuelvan a atravesar lo mismo”.

El PP, conciliador pero sin aplausos

La historia de Maite cerró una primera ronda de comparecencias que congregó a gran parte de los diputados valencianos en el Congreso de todas las fuerzas políticas en esta sala de comisiones. Era la primera jornada y la más delicada por la intensidad emocional de los testimonios y por eso el PP había decidido mantener un perfil bajo y un tono conciliador. Lo escenificó el diputado César Sánchez, que repitió a los cinco familiares con voz suave las condolencias de su grupo. No es lo único que dijo recurrentemente: también que “otras víctimas que no formen parte de ninguna asociación” u “otras asociaciones que no han podido comparecer” comparten el dolor. Además, insistió en que la finalidad de la comisión es “esclarecer la gestión del Gobierno de España” y reprochó a otros grupos que no era día “para hacer una frase viral”. Ya en la última de las comparecencias, quiso decirle a Maite que el PP no había aplaudido a las víctimas -tampoco Vox- porque quería brindarles “el aplauso del silencio, donde reside el respeto”. Le respondió Pagán con contundencia: “para mí el respeto se tenía que haber demostrado cuando tocaba, el día 29, y haber hecho Mazón y todo su Consell lo que tenían que hacer”.

Mientras César Sánchez empleaba buenas maneras, otros compañeros de partido protagonizaban polémicas. Sergio Alonso, gerente provincial del PP , compartió este lunes un mensaje en su cuenta de X en la que cargó contra Álvarez: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE" y proseguía: "Qué engañados tienes a muchos..., pero no a todos". A los diferentes comparecientes, el diputado de ERC Gabriel Rufián ya les iba advirtiendo de que los acusarían de estar politizados. “Como a Pilar Manjón o a las víctimas del Alvia”, indicó.

Pleno de diputados valencianos

Desde Vox, insistió en repartir culpas entre administraciones el diputado valenciano Ignacio Gil Lázaro. En la bancada socialista, se turnaron en el uso de la palabra Alejandro Soler, Lázaro Azorín, y una emocionada Marta Trenzano, mientras que también intervinieron los dos diputados de Compromís -en grupos diferentes- Alberto Ibáñez, con palabras también muy emotivas para Rosa Álvarez, y Àgueda Micó, además del diputado de Sumar Nahuel González. La comisión la preside la exalcaldesa socialista de Quart de Poblet Carmen Martínez.

El Congreso ha preparado durante los tres días de comparecencias de víctimas y damnificados un espacio seguro, libre de trauma: una sala donde se ha instalado un equipo del Colegio de Psicólogos de Madrid. El objetivo, explicaron fuentes de Sumar-Compromís en la Cámara Baja, es ofrecer un espacio a resguardo para los familiares de víctimas mortales que reactiven el trauma del 29-O.