Compromís da calor a Oltra que se reivindica como 'política': "Siempre he estado y siempre estaré"

El viento de la calle ha evidenciado un giro en el tiempo, una bajada de temperaturas que advierte que el otoño ya golpea, pero nada más entrar a la sala del complejo de La Petxina de València, Mónica Oltra ha sentido el calor de Compromís. El concepto es abstracto, pero se materializa en tres concejales de la coalición valencianista en el Cap i casal (entre ellas su portavoz, Papi Robles) en primera fila, aplaudiendo a quien ha sido una de sus puntales, ahora alejada de la formación desde su dimisión y a quien la marca trata de arropar ante lo que podría venir.

Oltra todavía sigue en la reserva activa, fuera de los puestos de representación que dejó en 2022, pero como ella misma ha admitido este jueves, en la Escuela de la Ciudadanía para inmigrantes al hablar de desafección política en la que ha intervenido ante un centenar de personas, "no me imagino no siendo política". A esa esperanza, aunque ella haya remarcado que ser política va más allá de los cargos institucionales, se acogen en Compromís en plena tormenta política.

En la última ejecutiva, la celebrada el lunes de urgencia tras la dimisión de Carlos Mazón, su nombre se escuchó en las paredes de la sede en la Plaza del Pilar. No como candidata a la Generalitat si hay elecciones anticipadas ni como nada en concreto, pero para nada en la formación se olvidan de quien fue su principal referente en derribar la anterior etapa del PP. De ahí que la presencia de tres cargos institucionales de Compromís, más si son de València, alcaldía para la que se ha citado como posibilidad, se vea como un acercamiento de la coalición hacia Oltra.

Y ante ello, ¿qué? Pues Oltra, parece, se deja querer. De hecho, a las dudas de Compromís le ha echado un cable la moderadora, Boutaina El Hadri. "¿Vuelve Mónica Oltra?", ha preguntado, admitiendo que ha recibido varios mensajes con esa cuestión desde que se anunció el cartel del acto. En la puerta abierta a la sinceridad, la propia exvicepresidenta ha reconocido que esa pregunta se la hacen bastante, "incluso por la calle", lo que se toma "como una expresión de cariño". "Me da satisfacción porque tan mal no lo debí hacer", ha añadido.

Grezzi, Beamud y Robles arropan a Oltra en su acto en La Petxina. / Fernando Bustamante

Pero yendo a la cuestión sobre un regreso, la exvicepresidenta ha remarcado que no se ha ido. "Yo siempre he estado, y siempre estaré. Me llamáis y estoy. Sigo estando comprometida y lo voy a estar siempre. Para mí la política es algo vivencial, algo que si no la haces te la harán", ha indicado la dirigente de izquierdas, quien ha intervenido en el último mes en una conferencia en Madrid sobre lawfare (centrada en el caso de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina) y en una charla sobre feminismo con cargos de Esquerra Unida, incluida la ministra Sira Rego.

Un proyecto "buenista"

Estas apariciones son las que agitan la posibilidad de volver a Oltra en una candidatura a algo, aunque no se sabe a qué. Ni de qué. De hecho, igual que hiciera en agosto en un acto de Unificación Comunista de España (UCE), ha apelado a un proyecto alternativo centrado en recuperar el "debate moral" de la izquierda, a ser "buenista" y dar "una patada al tablero" al tiempo que ha alertado de la "desafección" de la ciudadanía en "el sistema político y partidista" y la "desconexión" de los partidos con la ciudadanía. "Eso es en lo que la gente no cree en absoluto", ha indicado.

Así, Oltra ha puesto de ejemplo del éxito para revertir esta situación la campaña de Zohran Mamdani en Nueva York sobre el que ha aplaudido que haya basado su victoria en "el discurso de clase, de los perdedores, la diversidad y de defensa de la democracia". "Esto no va tanto de liderazgos, aunque también", ha añadido recibiendo el aplauso tras sus intervenciones en las que ha cargado contra el no envío de la alerta el 29-O por el interés de mantener el puente de noviembre o hasta críticas al "gobierno más progresista de la historia", en referencia al central, por no poner las medidas y medios suficientes para "regularizar a las personas que están aquí dejándose la piel".