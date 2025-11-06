Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Congreso de los Diputados y la ciudadanía, unidos contra la muerte súbita

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 y la Fundación QUAES impulsan una semana de compromiso social y divulgación

Miguel Marzal

València

La Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7 (AEMS) y la Fundación QUAES, impulsada por Grupo Biomédico Ascires, organizan una semana dedicada a la sensibilización y la prevención de la muerte súbita, una realidad que afecta a más de 35.000 familias cada año en España y que incluirá dos grandes hitos en Madrid.

El Congreso de los Diputados acogerá el próximo miércoles, 12 de noviembre, una jornada práctica de formación en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) dirigida a diputados, diputadas y personal de la Cámara. La iniciativa busca dar ejemplo y sumar a los representantes públicos a la cadena de supervivencia frente a la muerte súbita, en una acción coordinada por la AEMS y la Fundación QUAES, que refuerza su compromiso con la divulgación científica y la formación ciudadana en salud.

Dos días después, el viernes 14 de noviembre, el CaixaForum Madrid acogerá la décima edición del Congreso Nacional contra la Muerte Súbita, un encuentro divulgativo, participativo y social. Este encuentro reúne a expertos, profesionales de la salud y del deporte, asociaciones de pacientes y representantes institucionales comprometidos con esta causa, a los que este año se suma la experiencia vivida en el Congreso de los Diputados. Durante la jornada se abordarán tanto los últimos avances científicos y sanitarios como testimonios y experiencias personales, con el propósito de compartir conocimiento, sensibilizar y promover la prevención en todos los ámbitos de la sociedad.

Estas dos iniciativas, organizadas conjuntamente por la Fundación QUAES y la Asociación Española contra la Muerte Súbita José Durán #7, simbolizan la unión de instituciones, comunidad médica, familias y sociedad civil en una causa común: formar, concienciar y seguir construyendo una sociedad más preparada para salvar vidas.

