Dimiten el gerente y el director de RRHH de la SGISE, la empresa del servicio de bomberos forestales
El hasta ahora gerente de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias (SGISE), Ricardo Espíritu, y el director de recursos humanos, Juan Ramón Gutiérrez, han dimitido unos meses después de su nombramiento.
Según ha avanzado Valencia Plaza y han confirmado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Emergencias, Espíritu ha dimitido "por motivos personales" como gerente de la empresa encargada de la gestión del personal y de las necesidades logísticas de los servicios de extinción de incendios forestales y emergencias.
Espíritu, militar de carrera del Cuerpo General del Ejército de Tierra y especialista en artillería, fue nombrado en este cargo el 15 de mayo de este año, sustituyendo en el cargo a Raúl Quílez. Natural de Quart de Poblet, contaba con una amplia experiencia en la gestión pública, que incluía haber sido secretario general Técnico de la Consejería de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía o director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Ceuta, órgano dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.
Asimismo, también ha dimitido Juan Ramón Gutiérrez como director de Recursos Humanos de la SGISE, tras ser nombrado el pasado 1 de septiembre de 2025.
