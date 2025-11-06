Los docentes de FP mantienen la huelga tras la propuesta "insuficiente" de Educación

Conselleria de Educación trata de desencallar la huelga indefinida que inició este lunes el profesorado experto y especialista de FP. El director general de Personal Docente, Pablo Ortega, se reunió este jueves con el comité de huelga para lanzar una propuesta que los docentes consideran "insuficiente".

Según explican fuentes de UGT, la propuesta de Conselleria era aumenta en 1 o 2 horas semanales la dedicación de los docentes, lo que supondría en torno a un 5 % más de salario. Sin embargo, la principal razón de la huelga es el recorte de un 41 % de horas y por tanto de sueldo para los docentes.

Así, el objetivo del comité de huelga es recuperar las condiciones anteriores a la aprobación del decreto 97/2025, que les redujo sustancialmente las horas de trabajo y de salario. Los sindicatos convocantes (Stepv, CC OO, UGT y COS) anunciarán nuevas movilizaciones a partir de este lunes y emplazan a Conselleria a seguir negociando para desatascar la sutiación.

Alumnado y docentes de FP en la protesta previa a la huelga de profesorado especialista. / Ana de Los Ángeles

Nuevas protestas

Este mismo jueves, mientras se producían las conversaciones, los docentes protagonizaban una protesta en las puertas de Conselleria de Educación y han sacado adelante un calendario de movilizaciones para aumentar la presión sobre la administración.

La drástica reducción salarial del 41%, que motivó la convocatoria de paro indefinido, tiene su origen en la entrada en vigor del polémico Decreto 97/2025, por el cual la Conselleria de Educación regula las condiciones del personal experto y especialista de régimen especial de Formación Profesional. Este decreto no solo supuso un descenso directo en las retribuciones del profesorado al reducir su jornada laboral, sino que también limitó de manera significativa sus funciones dentro de los centros educativos.

Según las denuncias de los sindicatos, el nuevo texto normativo restringe las tareas de estos profesionales —que provienen del mundo laboral para aportar su experiencia en clase— a preparar e impartir clases y asistir a las evaluaciones. Con ello, se eliminan otras funciones que el profesorado considera esenciales como las tutorías, elaboración de clases, reuniones, contacto para las empresas para buscar y gestionar prácticas, entre otras.

Profesorado y alumnado de FP en la protesta previa a la huelga indefinida de docentes especialistas. / Ana de Los Ángeles

Los convocantes de la huelga llevan meses advirtiendo de que la eliminación de estas tareas no solo impacta negativamente en las condiciones económicas y laborales de los especialistas, sino que también amenaza con "repercutir negativamente en la calidad educativa y en la atención al alumnado".

El decreto nació para tratar de paliar la precaridad de este profesorado, que tenía que hacer un contrato nuevo cada curso y era designado a dedo por la dirección del centro. En su lugar, se ha creado un sistema de bolsas y plazas, similar a cualquier otro de la administración pública, lo cual ha mejorado las condiciones del profesorado que ahora son contratados de manera indefinida frente a los contratos de 6 o 9 meses que tenían hasta el curso pasado.

Vacantes desiertas

La consecuencia directa del decreto ha sido que, ante la perspectiva de un recorte salarial del 41% y la limitación de funciones, un algunas plazas ofertadas han quedado desiertas, y otros tantos docentes han optado por renunciar a sus puestos tras conocer los términos contractuales. Esta situación ha provocado que el curso 2024-2025 haya comenzado con una falta de profesorado experto en ciclos formativos, algunos de los cuales llevan más de dos meses sin profesorado especialista.

A pesar de la reunión mantenida este jueves con el director general Pablo Ortega, la propuesta de incrementar el salario únicamente en un 5% se aleja sustancialmente de la demanda principal de los sindicatos: la derogación o modificación del Decreto 97/2025 para que el colectivo recupere la totalidad de las condiciones laborales y salariales previas. Los sindicatos entienden que la huelga indefinida es la única vía para presionar a la administración a retomar una negociación real que garantice una Formación Profesional pública de calidad.

Tras declarar "insuficiente" la primera oferta de Conselleria, el comité de huelga ha confirmado que seguirá adelante con la hoja de ruta de movilizaciones. A partir del próximo lunes, se implementará un calendario de protestas más intenso con el objetivo de aumentar la presión sobre la administración. Los sindicatos emplazan de nuevo a la Conselleria de Educación a sentarse a negociar con una propuesta que realmente "desatasque la situación" y ponga fin a un conflicto que, según coinciden todas las partes, está perjudicando directamente la calidad de la enseñanza y el futuro de miles de estudiantes de Formación Profesional en la C.Valenciana.