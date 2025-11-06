La jueza de la dana pide a la empresa del aparcamiento de la Glorieta el tique de la periodista que comió con Mazón

La jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Tribunal de Instancia 3 de Catarroja, ha dictado una providencia para que la empresa que gestiona el aparcamiento ubicado en la Glorieta de València entregue "en el plazo de tres días, el tique, justificante o informe debidamente acreditado de la entrada y salida, el día 29 de octubre de 2024, del vehículo de la señora Maribel Vilaplana, cuyo número de matrícula fue facilitado por la misma en comparecencia ante la letrada de la administración de justicia".

La petición ya había sido formulada a instancias del abogado que logró su declaración, el letrado de Algemesí Ximo Esteve que ejerce la acusación particular, para que la periodista que comió con el presidente de la Generalitat el 29 de octubre de 2024, aportara en su declaración testifical prevista para el pasado 3 de noviembre, el tique del aparcamiento donde ella tenía el coche ese día (detalle desvelado por Levante-EMV).

La magistrada valoraba que esta información permitiría saber "hasta qué momento la testigo señora. Vilaplana acompañó al president, y en consecuencia, hasta que momento pudo estar presente durante las llamadas que se sostuvieron entre el President y la investigada Salomé Pradas, convierte en útil la prueba solicitada, la obtención del tique de entrada y salida del aparcamiento".

Y añadió que "si bien ha de extenderse igualmente a cualquier otra prueba, justificantes de pago del aparcamiento entre otras, que pudieran documentar el momento inicial y especialmente el final en el que ambos, la testigo y el president, permanecieron juntos durante la tarde del 29 de octubre de 2024".