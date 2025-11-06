La jueza de la dana cita a declarar al síndic del PP, el núcleo duro de Mazón y al dueño de El Ventorro

Dos días después de la declaración de la periodista que comió con Carlos Mazón el día de la dana, Maribel Vilaplana, la jueza de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, ha citado a declarar como testigos, pero aún sin fecha, al núcleo duro del presidente dimitido de la Generalitat, incluido su posible sucesor al frente del Consell. La magistrada, en un auto dictado y notificado ayer a las partes acuerda escuchar en calidad de testigos, y por tanto obligados a decir verdad, al síndic del grupo parlamentario del Partido Popular en las Corts, secretario general del PPCV y máximo aspirante hoy por hoy a suceder a Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca; también al secretario autonómico de Presidencia de la Generalitat, Cayetano García; al secretario autonómico del gabinete del presidente y Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; al director general de Comunicación y Promoción Institucional, Francisco González; al asesor de Mazón pagado por el PPCV Josep Lanuza, y a la jefa de prensa de Mazón Maite Gómez. También al propietario del restaurante El Ventorro, donde Mazón y Vilaplana comieron durante cuatro horas en la tarde del 29 de octubre. Las comparecencias las habían solicitado las acusaciones populares que ejercen el PSPV-PSOE, bajo la dirección letrada de Nuria de Antonio, y Ciudadanos, representados por Mamen Peris y Eduardo García-Ontiveros.

El auto de la Audiencia de València

La magistrada fundamenta la petición de testificales del núcleo duro de Mazón, que sigue aforado porque no ha renunciado a su escaño de diputado en las Corts, basándose en el auto de la sección segunda de la Audiencia de València que dio vía libre a la jueza de la dana para citar a Vilaplana. "En el análisis en el proceso de toma de decisiones en el Cecopi del día 29 de octubre de 2024, y en el específico análisis del envío de la alerta a la población, como se expresó en un auto previo, resulta pertinente el estudio de las llamadas que pudieron efectuar la investigada Salomé Pradas, al objeto de esclarecer el proceso de deliberación que se siguió en la reunión del Cecopi de la tarde del 29 de octubre de 2024".

Conocer qué información se manejaba

De igual manera, la magistrada Ruiz Tobarra también considera relevante indagar sobre las llamadas "destinadas a averiguar la información de que disponía cada uno de los integrantes de la reunión, o cuál era la exigible en función de las obligaciones fijadas normativas que manejaran". E incluso, las llamadas "destinadas a averiguar la incidencia que pudiera haber obtenido la omisión de traslado de la información en la toma de decisiones erróneas o en la omisión de las decisiones debidas y que pudieran haber evitado que se produjeron los terribles daños personales investigados".

Justificación de la testifical de "Juanfran Mazón"

Para justificar la testifical de Pérez Llorca, la magistrada recuerda que la exconsellera investigada Salomé Pradas mantuvo varias comunicaciones con este: "A las 18.57 horas llamada perdida; a las 18:58 horas una llamada saliente de 14 segundos y a las 18:59 horas una llamada entrante de 9 segundos". Pérez Llorca también mantuvo dos breves llamadas con Mazón a las 18:57 horas.

Comunicaciones que, según la jueza de la dana, "han de ponerse en contexto con las que se intercambiaron Salomé Pradas y Carlos Mazón a las 18.16 horas, llamada saliente de 7 segundos; a las 18:25 horas, llamada saliente de 43 segundos y las 18:30 horas una llamada entrante de 33 segundos. Los intercambios e intercambios de los tres pueden en el caso del testigo propuesto, proporcionar información sobre los extremos referidos en el auto de la Audiencia Provincial de València" en el que se señalaba que "el presidente ostenta la condición de máxima autoridad de la Generalitat Valenciana y presidente del Consell" que tiene atribuidas "funciones directivas y de coordinación, de forma que puede impartir instrucciones a los miembros del Consell". Sobre Pérez Llorca la jueza recalca que "la investigada [Salomé Pradas] le atribuye un vínculo, una cercanía de dicho testigo con el presidente de la Generalitat hasta el punto que en sus contactos telefónicos recibe el nombre de 'Juanfran Mazón', no Pérez Llorca".

Contactos entre Cuenca y Pradas

También considera justificada la citación del jefe de Gabinete del president, José Manuel Cuenca por "las comunicaciones que pudo tener la investigada" [Salomé Pradas] con el citado cargo, precisamente "por la posibilidad de que le informara al mismo del referido proceso de decisión, lo que es una hipótesis perfectamente plausible si atendemos a las llamadas" registradas entre Pradas y Cuenca.

El día de la dana "a las 12.53 horas, Pradas llamó al señor Cuenca, [llamada] que fue cancelada por este". A las 11.45 y las 12.20 horas Emergencias había decretado las alertas hidrológicas en el río Magro y el barranco del Poyo, respectivamente. Minutos después, se registró "una llamada entrante del señor Cuenca a la señora Pradas a las 13.19 horas". Y a las 16.48 horas se produjo otra "llamada entrante del señor Cuenca, con una duración de 35 segundos y a las 16.56 horas una llamada entrante de 36 segundos". Contactos a los que siguieron las llamadas admitidas por Pradas a Mazón.

Respecto a la testifical de Francisco González, "que la señora Pradas tenía como contacto 'Paco González, Prensa Presidencia', los motivos que la justificarían es que los tres hablaron varias veces entre ellos entre las 18.25 horas y las 18:48 horas.

Y respecto a Cayetano García, secretario autonómico de Presidencia, Pradas recurre a él en las dos ocasiones en que Mazón le colgó el teléfono cuando la consellera intentó localizarlo (a las 19.10 y 19.36 horas), según recoge el auto de la magistrada de la dana.

Conversaciones con Pradas antes del envío del Es Alert

Sobre el asesor Josep Lanuza y Maite Gómez, la magistrada justifica la citación de ambos porque considera que "pudieron oír cualquier comunicación sobre el envío de la alerta [el Es Alert de las 20.11 horas], relevante por ello para la causa" cuando estaban de camino al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi. Ambos llegaron con Mazón a las 20.28 horas. También argumenta poder conocer lo que saben de "alguna conversación del señor Mazón con la señora Pradas a las 19.43 y a las 20.10 horas".

Carlos Mazón llega al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana el 29 de octubre, a las 20.28 horas, flanqueado por Josep Lanuza y Maite Gómez. / Levante-EMV

Identificar y citar al dueño del restaurante

En relación con el propietario del restaurante El Ventorro, donde Mazón y Vilaplana pasaron la sobremesa del 29-O, la magistrada decide citarlo a declarar tras la testifical de la periodista, quien "manifestó que era la única persona que entraba y salía en la sala donde se encontraban la testigo y el señor Mazón y que incluso durante un periodo en el que el Mazón firmaba unos papeles que le habían sido entregados por el dueño del restaurante, este estuvo a la espera de que se los devolviera, dada la posibilidad de que dicha persona pudiera haber escuchado alguna conversación de Mazón con Salomé Pradas procede averiguar los datos de identidad del dueño del restaurante El Ventorro y citarlo como testigo".

Ninguna de las seis nuevas comparecencias acordadas ayer tiene fecha asignada para acudir a los juzgados de Catarroja. Por otra parte, la magistrada también ha aceptado la petición del letrado que representa a Compromís, Armand Galan, de incorporar a la causa el documental ¿Dónde estaba Mazón?, publicado por la edición valenciana de eldiario.es.