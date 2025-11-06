Martínez Mus apuesta por reducir burocracia y desbloquear inversiones empresariales en la Comunitat Valenciana

El vicepresidente segundo para la Recuperación, Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, ha destacado la apuesta y el compromiso de la Generalitat por reducir la burocracia y agilizar los trámites administrativos para desbloquear inversiones empresariales en la Comunitat Valenciana. Así se ha pronunciado Martínez Mus durante su visita a la empresa Healthcare Foam, ubicada en Quartell, con motivo de la entrega de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que permitirá a la compañía aumentar su producción de colchones y la plantilla, conformada por 150 personas mayoritariamente de Quartell y Les Valls.

El vicepresidente segundo ha señalado que la resolución de la AAI “es un ejemplo de cómo la Generalitat está desbloqueando inversiones que llevaban años pendientes para facilitar que las empresas puedan crecer, innovar y generar empleo en todo el territorio”.

Reducir trabas administrativas

Durante la visita a las instalaciones de esta empresa, Martínez Mus ha subrayado que el Consell “trabaja con una visión clara: reducir trabas administrativas y ofrecer seguridad a las empresas que apuestan por invertir en la Comunitat Valenciana”. A su juicio, la simplificación de los procedimientos “favorece la competitividad y la modernización del tejido industrial, al tiempo que impulsa un crecimiento equilibrado, respetuoso con el medio ambiente y generador de oportunidades de empleo de calidad”.

En este sentido, ha puesto en valor que el proyecto de Healthcare Foam encaja en la estrategia de la Generalitat para fomentar la economía circular y la modernización del tejido industrial. “Estamos cumpliendo con el compromiso de reactivar la economía productiva valenciana a través de la gestión eficaz y responsable”, ha afirmado Martínez Mus, quien ha añadido que “una administración ágil y eficiente es el mejor aliado para que las empresas sigan invirtiendo y creciendo en nuestro territorio”.

Reivindica el Plan Simplifica

Por último, el vicepresidente segundo ha recordado que desde el Consell se continúa impulsando medidas como el Plan Simplifica y el refuerzo de la seguridad jurídica para consolidar a la Comunitat Valenciana como “un territorio atractivo para la inversión, la innovación y el empleo estable”.

Healthcare Foam es una empresa especializada en soluciones avanzadas de espuma para el descanso profesional y sanitario. La compañía desarrolla materiales de poliuretano y polietileno de alta calidad, diseñados para ofrecer confort, higiene y durabilidad en entornos hospitalarios y clínicos. Fabrica colchones, cojines, productos ortésicos, apósitos y sistemas de protección de material médico, con amplias opciones de personalización para cada aplicación.