El ministro Óscar Puente anuncia la reapertura de la línea de Cercanías C3 hasta Cheste a mediados de noviembre

El ministro de Transportes Óscar Puente acaba de anunciar la reapertura de la línea de Cercanías C3 hasta Cheste, que permanece cerrada desde el 29 de octubre de 2024 tras quedar arrasada por la dana. Así, se reabrirá al tráfico el tramo entre Aldaia y el apeadero del Circuito Ricardo Tormo de Cheste durante los próximos días 14, 15 y 16 de noviembre. El Ministerio de Transportes ha invertido ya 90 millones en la reconstrucción de la línea C3 de València a Utiel. "Hemos ejecutado una renovación integral de la línea ferroviaria en un año, un tiempo récord", asegura el ministro en su mensaje en la red social X. "De esta manera vamos a disponer de un servicio de lanzadera con 118 trenes para los asistentes al Gran Premio de MotoGP en el circuito de Cheste".

Estado en el que quedó la vía ferroviaria a su paso por Loriguilla. / Ministerio de Transportes

Tras el evento deportivo se recuperará el trayecto hasta Loriguilla, que quedó completamente arrasado. "Ahora con la infraestructura más resiliente ante este tipo de fenómenos". Y se sigue trabajando para reponer por completo los 80 kilómetros de línea.

El Ministerio de Transportes, a través de Adif y Renfe, recuperó el 12 de diciembre de 2024 el servicio ferroviario en la línea C3 de Cercanía desde la Font de Sant Lluís hasta Xirivella y Aldaia. Desde entonces, Renfe ha ofrecido un plan de transporte alternativo para la línea C3 de Cercanías: por ferrocarril entre las estaciones de València-Xirivella Alqueries y Aldaia y servicio de autobuses de Aldaia a Buñol y Utiel.

Desde entonces, entre Aldaia y Loriguilla las obras ejecutadas han consistido en el "montaje de 5.630 metros de vía, bateo, perfilado y estabilizado con maquinaria de vía; reposición de 12.380 m3 de balasto; sustitución de 5.400 m. de carril; 200 soldaduras y neutralización de tensiones en el carril; 6 nuevas obras de drenaje; limpieza y depuración del balasto de un aparato de vía; 1.750 m3 de escollera de protección de talud; rehabilitación del edificio de la estación de Loriguilla y sus accesos, así como 100 metros de cerramiento de la estación y reposición de elementos de señalización y cableado de las instalaciones de seguridad en todo el trayecto", según informan desde el Ministerio de Transportes.