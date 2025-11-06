El PP intenta forzar un minuto de silencio por las víctimas de la dana tras acusar a una de sus portavoces de politización

El tono del diputado alicantino César Sánchez durante el primer día de comparecencias de víctimas en la comisión de investigación de la dana en el Congreso había resultado sorprendentemente calmado. Habló, en respuesta a las cinco personas que comparecieron, de respeto, de solidaridad, y de “dejarse la piel” para ayudar a los familiares que lo habían perdido todo. Es cierto que al otro lado de la sala había testimonios especialmente delicados. También la diputada Belén Hoyo continuó este miércoles con esa línea suave, en respuesta a las declaraciones de asociados de Damnificados Dana Horta Sud, cuyo portavoz, Christian Lesaec, exigía un gran acuerdo político y señalaba responsabilidades de las administraciones tanto autonómica como central.

Pero ese tono ha durado dos días. Este jueves, en la tercera ronda de comparecencias, Fernando de Rosa ha pasado al ataque contra la supuesta politización de algunas de las asociaciones de víctimas, que ha personalizado en Mariló Gradolí, presidenta de la Associació de Víctimes Dana 29 d’octubre de 2024. En la línea de la campaña en redes que han liderado algunos cargos del PP estos últimos días, De Rosa ha abundado en la tesis de que las tres asociaciones mayoritarias no son imparciales.

Eso no ha impedido que acabara el último de sus turnos de intervención tras la comparecencia de la vicepresidenta de la asociación pidiendo un minuto de silencio por las víctimas. La comisión de investigación se abrió con ese homenaje a instancias de la Mesa, que es la que decide sobre ese tipo de gestos, le ha recordado la presidenta de este organismo, Carmen Martínez. Los cuatro diputados del PP, sin embargo, se han levantado de sus asientos mientras la comisión continuaba.

Incide en su "clara experiencia política"

Ha empezado, eso sí, expresando su “solidaridad, afecto y acompañamiento en su dolor”. “Sé que es muy difícil para usted la comparecencia de hoy porque es terrible pensar, recordar lo que ocurrió el 29-O”, le ha dicho a Gradolí. Pero la ha emplazado a una “reflexión” conjunta. Dada, ha dicho, su “clara experiencia política pasada y presente”.

No solo eso, también ha incidido en que en la asociación a la que representa no solo hay familiares de víctimas mortales, sino también “afectados, perjudicados, por tanto distintas categorías”. Ha dicho, además, que Mariló es “una afectada en sus bienes patrimoniales”. Ella misma ha explicado en varias ocasiones que no es familiar de ninguna persona fallecida en la dana, y que por ello declinó asistir al funeral de Estado.

Mariló Gradolí en la comisión de la dana en el Congreso / GPS

De Rosa ha hecho referencia a una de las frases de Gradolí en su intervención. “Lo primero es la dignidad de todas las víctimas”, ha dicho. Por eso, ha llamado a no excluir a ninguna asociación ni localidad, y le ha pedido que “avale” la petición del PP de que “28 municipios con 80.000 vecinos” se incluyan en el decreto “para ser indemnizados”. “Debido a que usted se reúne constantemente con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y se reúne con Pedro Sánchez, nos gustaría que lo avalara”, ha solicitado. Ha insistido De Rosa en que se incluya “a esas personas que también tienen dignidad”. “Usted que tiene esa cercanía con la Delegación”, ha insistido. Esa misma cercanía se la ha atribuido a la que dice que tiene Gradolí con “algún otro miembro de la comisión”.

"Hay muchas otras asociaciones"

También ha regresado al debate de la representatividad de las asociaciones mayoritarias, aunque de forma velada. “Hay muchas otras asociaciones, hay hasta 17 que en las Corts Valencianes han sido citadas y van a comparecer, y me gustaría que usted, en la cercanía que puede tener con algún otro miembro de esta comisión, le dijera que también citara a más asociaciones”, ha subrayado. Las víctimas todavía no han sido escuchadas en la comisión en el parlamento valencian. De Rosa aún ha deslizado otro comentario más en este sentido: “Con su experiencia que tiene, no dejará al lado a estos cientos de personas que también quieren comparecer y que no han tenido oportunidad”.

Mariló Gradolí, por su parte, ha hecho uso de sus 15 minutos finales pero no para responder de forma directa al diputado del PP. Lo ha hecho, eso sí, de forma indirecta, aprovechando una pregunta del diputado de Sumar Nahuel González, sobre la noticia que publicaba ayer Levante-EMV de que el nuevo vicepresidente Vicente Martínez Mus pretende reunirse con las víctimas y con la comisionada del Gobierno de España para la reconstrucción. "¿Cómo va a haber un acercamiento a las víctimas por parte de un partido que no para de insultar a las víctimas? ¿Cómo se va a producir ese acercamiento?”, se ha preguntado.

Como el gerente provincial

El tono de De Rosa no es nuevo entre dirigentes y cargos del PP. Aunque César Sánchez mantuvo la suavidad en las formas el martes pasado frente a los miembros de la Asociación de Víctimas Mortales Dana 29-O, no lo hizo Sergio Alonso, gerente provincial del PP , que compartió un mensaje en su cuenta de X en la que cargó contra la presidenta, Rosa Álvarez: "Ay, Rosa, qué poco queda para verte con sueldo del PSOE" y proseguía: "Qué engañados tienes a muchos..., pero no a todos".

Minuto de silencio

De Rosa, Sánchez y Hoyo insistieron durante sus intervenciones de las tres jornadas en la existencia de más asociaciones de víctimas a las que no se ha llamado para comparecer en la comisión. "Todas las víctimas" ha sido una expresión habitual. Por eso, por "todas las víctimas", Fernando de Rosa ha dicho que quería "ceder" el minuto final de su tiempo de intervención para hacer un minuto de silencio por los fallecidos en la riada. Pero la presidenta de la comisión, la socialista Carmen Martínez, ha recordado al diputado que la comisión ya guardó un minuto de silencio al iniciarse y que esta propuesta de De Rosa no había pasado por la Mesa. "Ustedes puede hacer lo que consideren, nosotros vamos a continuar", ha dihco, y así ha sido. Los cuatro diputados del PP se han levantado de sus asientos por su cuenta mientras el resto de diputados atendían a cómo Empar Puchades, vicepresidenta de la Associació Víctimes Dana 29 d'octubre de 2024, que esta misma mañana De Rosa consideraba politizada, continuaba sus explicaciones.