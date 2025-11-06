Vaivén
Los 'otros' Premios Celia Amorós llegan a València
La filósofa, escritora y ensayista Celia Amorós nació en València en 1944 y 81 años después, otros premios con su nombre han sido entregados en su ciudad natal. La III edición de los Premios Celia Amorós de Ensayo Feminista impulsados por el Instituto de las Mujeres ha llegado este jueves a València, al Palacio del Temple, sede de Delegación de Gobierno, donde la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado esta distinción a Amalia Rosado Orquín por 'Los triángulos rojos. Exiliadas de Franco y deportadas de Hitler'.
El acto, al que ha acudido también la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, quien ha ejercido de anfitriona, supone el aterrizaje de unos premios que tienen el mismo nombre que los que entrega la Diputación de Valencia que ya lleva nueve ediciones y que no están centrados en el ensayo sino en la lucha contra la violencia de género. "En un momento en que los negacionismos amenazan derechos, reivindicamos que el femnismo es razón, libertad y democracia", ha expresado en sus redes sociales Bernabé celebrando el hecho de que el acto fuera en el Cap i casal.
