Preocupación

En unos días se celebrará la COP, Conferencia de las Partes, para revisar el estado de cumplimiento de los acuerdos internacionales en relación con el cambio climático. Como hemos escrito en años pasados, seguramente terminará en un nuevo fracaso para el futuro del clima de nuestro planeta, porque no se conseguirá que los países que no están haciendo esfuerzos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero lo tengan que hacer y en corto plazo. Y veremos a ver si se confirma la fecha en la que los países desarrollados tendremos que aportar la ayuda económica prevista en el Acuerdo de París para que los países menos avanzados puedan activar políticas de mitigación y adaptación. Estas son las claves principales que tiene que resolver la COP de Belem en las próximas semanas.

Entre tanto, surgen noticias preocupantes sobre la relajación de plazos y compromisos de reducción de emisiones y descarbonización de la economía en la Unión Europea, la única región del mundo que se ha tomado en serio el cumplimiento de los objetivos climáticos.

Pero la reacción de colectivos sociales y de algunos países de la Unión están forzando al cambio en las acciones climáticas que estaban siendo ejemplo para otros países en el mundo, por el rigor de las medidas y el calendario fijado (2030 y 2050) para su desarrollo.

Vivimos años de complejidad energética y de cambios de fondo en la estructura económica europea. Y esto conlleva cambio en hábitos sociales que no siempre son entendidos. La Unión Europea no puede desatender ahora sus compromisos climáticos.

Es una pésima señal para el conjunto del planeta que confía en la firmeza de un grupo de países ricos que han visto la necesidad de cambiar el modelo energético para poder recuperar un funcionamiento natural del clima terrestre.

Veremos a ver si estas noticias nada favorables para nuestro planeta se confirman en la COP de Brasil.

Sería triste y abriría un horizonte muy incierto para nuestro futuro climático.