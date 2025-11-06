Los sindicatos maniobran para evitar recortes laborales en À Punt

Los sindicatos están maniobrando para tratar de evitar posibles recortes de personal que se incluyeran en la modificación de la relación puestos de trabajo en la radiotelevisión pública valenciana. Después de la reunión del consejo de administración de À Punt, que ayer decidió aplazar la votación que debía aprobar la nueva estructura de la plantilla, esta mañana los comités de empresa han reclamado en un comunicado el voto en contra: "Tenemos argumentos de sobra y les hemos hecho saber que nos jugamos mucho".

En la reunión de este miércoles, los sindicatos pudieron intervenir en la reunión del consejo que debía valorar la nueva RPT y finalmente se acordó paralizar la votación a la espera de que el comité de empresa les facilite una propuesta alternativa. Cabe recordar que la negociación ya terminó sin acuerdo.

Como ha contado Levante-EMV, entre los cambios de la nueva estructura se incluye la reducción a la mitad de la plantilla de lingüistas (traductores y revisores del valenciano) que pasa de 12 a solo 6 personas, el recorte del 30 % de la plantilla digital o la eliminación del cargo de jefe de Meteorología.

Esta la ocupa actualmente Victoria Roselló, quien ha sido muy insistente desde el día de la dana de la información disponible ese día para haber tomado medidas antes. La eliminación de su plaza sería para crear una de base en la sección en la que podría continuar, aunque sin el rango de jefa. En redes sociales, Roselló informaba a través de sus redes sociales de que la Direcció d'Informatius d'Àpunt está trabajando para mantener la plaza.

En la propuesta de RPT elaborada por la dirección del ente público, y cuya aprobación ha quedado paralizada, se preveía también suprimir la figura del redactor deportivo; crear la del redactor presentador, e impulsar una nueva dirección de radio a la que se exige menos conocimientos de valenciano (B2) que al conjunto de la plantilla (C1). El objetivo, según la dirección, es buscar “agilidad de los procesos implementando mayor flexibilidad y dinamismo a la hora de la toma de decisiones, mejor comunicación vertical en cada uno de los departamentos y aumento de la funcionalidad de los puestos".

No obstante, esta sigue sin convencer a los sindicatos. "La linea roja de los comités ha sido siempre no amortizar ningún puestos de trabajo que estuviera ocupado. Ante el consejo de administración hemos defendido el esfuerzo de toda la plantilla desde el primer momento y durante casi ocho años: en precario, sin convenio, en tiempos de covid y dana, en elecciones y en otros acontecimientos importantes para la C. Valenciana", señala el comunicada respecto a la supresión de 29 plazas.