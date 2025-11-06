Tráfico muy complicado en el área metropolitana con 56 kilómetros de retenciones

Una mañana más los atascos complican notablemente la circulación a primera hora del día en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las carreteras más afectadas son la A-7 y la V-31, también conocida como Pista de Silla, donde las retenciones alcanzan o superan los 10 kilómetros.

A las 8.00 horas de hoy jueves, 6 de noviembre, los atascos sumaban de manera global 56 kilómetros de congestión o tráfico lento, un auténtico suplicio al que cada mañana se enfrentan cientos de conductores debido al gran volumen de circulación que se registra a las horas pico.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son: