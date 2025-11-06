Atascos
Tráfico muy complicado en el área metropolitana con 56 kilómetros de retenciones
La A-7 y la Pista de Silla son las vías más afectadas, con puntos en los que se alcanzan casi los 10 kilómetros de circulación lenta
Una mañana más los atascos complican notablemente la circulación a primera hora del día en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). Las carreteras más afectadas son la A-7 y la V-31, también conocida como Pista de Silla, donde las retenciones alcanzan o superan los 10 kilómetros.
A las 8.00 horas de hoy jueves, 6 de noviembre, los atascos sumaban de manera global 56 kilómetros de congestión o tráfico lento, un auténtico suplicio al que cada mañana se enfrentan cientos de conductores debido al gran volumen de circulación que se registra a las horas pico.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València en torno a las 8.00 horas son:
- A-7: 6 kilómetros, desde Monte Vedat (Torrent) a Pai i Capellans en sentido hacia Barcelona
- A-7: 2,5 kilómetros, desde Massarrojos a Cruz de Gracia en sentido hacia Alicante
- A-7: 2,5 kilómetros, desde la Canyada (Paterna) a Cruz de Gracia en sentido hacia Barcelona
- A-3: 1 kilómetro a la altura de Mislata en sentido a València
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- V-31: 9,5 kilómetros entre Silla y Horno de Alcedo en sentido a València
- V-21: 2 kilómetros desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 2 kilómetros de Castellar-Oliveral a Pinedo en sentido al Puerto de Valencia
- V-30: 3,5 kilómetros desde Paterna a la Canyada hacia Alicante y la A-7
- V-30: 5 kilómetros entre Xirivella y Horno de Alcedo en sentido al Puerto de Valencia
- CV-35: 6 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 1,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot hacia València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia y en sentido hacia Ademuz
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia hacia Ademuz
- CV-30: 1,5 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido hacia la V-30
- CV-36: 3,5 kilómetros de Picanya y Horno de Alcedo hacia València
- CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent) en sentido a Barcelona
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Rosa Álvarez: 'Mazón empezó el acto con una persona de protocolo y lo acabó con una persona de seguridad
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- El abogado que logró la declaración de Maribel Vilaplana pide a la jueza que reclame el tique a la empresa del aparcamiento de la Glorieta
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple