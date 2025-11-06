La UPV coloca la primera piedra del nuevo edificio de Generación Espontánea.

El rector de la Universitat Politècnica de València (UPV) José Capilla, ha presidido el acto de colocación de la primera piedra del edificio de Generación Espontánea. En la "cápsula del tiempo" se ha introducido, entre otras cosas, una camiseta firmada por las personas que han apoyado el proyecto desde su inicio en 2014, como los rectores que precedieron a Capilla, Juan Juliá y Paco Mora.

José Capilla ha señalado que este acto es “mucho más” que la primera piedra de un edificio, haciendo referencia al Plan de Infraestructuras que la UPV tiene aprobado que “mira más allá de 2030. Con esto arrancamos una etapa nueva para la Universitat Politècnica de València y está muy bien que sea, precisamente, con el edificio de Generación Espontánea, que es para los estudiantes”.

El rector José Capilla en la colocación de la primera piedra del edificio de Generación Espontánea / UPV

En el acto, en nombre de los 3000 estudiantes que participan en los 65 equipos que forman este proyecto pionero de la UPV, ha hablado Carme Ferrer, del equipo Poliwood. Ella ha asegurado que gracias a Generación Espontánea ha tenido la oportunidad “de desarrollar algunas competencias que no esperaba explorar como el liderazgo, el trabajo en equipo, la resolución de conflictos, la resiliencia y la creatividad”.

También ha asistido la secretaria autonómica de Universidades, Esther Gómez, que impulsó Generación Espontánea cuando fue vicerrectora de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV entre 2013 y 2021. "Este edificio pone de manifiesto que en la UPV se aprende haciendo, y eso se hace con Generación Espontánea”, explicó.

Aprender haciendo

Generación Espontánea es el programa pionero de la Universitat Politècnica de València (UPV) surgido en 2014. Es la lanzadera de proyectos interdisciplinares de estudiantes, fomenta el “aprender haciendo”, potencia las competencias transversales, así como la figura mentor-estudiante. El programa apoya la participación de los equipos en competiciones universitarias, tanto a nivel nacional como internacional.

Once años después de su puesta en marcha, se hace realidad una de las grandes reclamaciones: su propio edificio. Su construcción responde al proyecto ganador de un concurso de ideas que se realizó entre estudiantes de Generación Espontánea, hace unos años. Tendrá algo más de 3000 metros cuadrados divididos en planta baja, primera planta y cubierta, con zonas ajardinadas y espacios pavimentados exteriores. Ofrecerá servicio a todos los equipos, lo que estimulará sinergias entre ellos compartiendo el mismo espacio. Se espera que pueda inaugurarse en el año 2027.

Trampolín para las ideas

Generación Espontánea es un trampolín para las ideas que surgen en ese descanso entre clase y clase, o tomando un café en el campus. Los estudiantes pueden formar equipos, presentarlos, y la UPV usa su maquinaria para potenciarlos y darles un empujón extra. Los medios que pone la Universidad y sobre todo las ganas y el empeño de los estudiantes son el combustible que las mantiene vivas.

Un repaso por algunas ideas: un tren que levita y se mueve a 1.000 km/h, un queso vegano untable, un Fórmula 1 con piloto automático, videojuegos educativos para niños, un vehículo submarino, un aerogenerador, un coche capaz de recorrer 1.300 km con un solo litro de etanol, filtros para limpiar los mares de plástico, una casa abastecida solo con placas solares y que se puede desmontar a piezas y transportar, drones, cohetes, y hasta snacks con hojas de flores. Es solo una pequeña muestra de los 71 proyectos que se gestan en la UPV por los más de 2.000 alumnos implicados en el proyecto Generación Espontánea.

Hyperloop UPV es el más sonado de todos. La idea es ambiciosa: «desarrollar el transporte del futuro a través de la competición internacional organizada por Space X y The Boring Company, empresas ambas de Elon Musk», rezan en su presentación. Así arrancó en Texas una competición que, después de la pandemia, se independizó de su matriz estadounidense. Aquel primer quinteto de estudiantes UPV que compitió en la edición de 2015 fundó Zeleros, una start-up dedicada al transporte sostenible de alta velocidad que, hoy por hoy, emplea a 55 personas y capta decenas de millones de euros en financiación.