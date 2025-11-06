El videoanálisis de Isabel Olmos: Mazón quiere ahora explicar lo que no cuenta a la jueza de la dana

La subdirectora de Levante-EMV, Isabel Olmos, reflexiona sobre las intenciones del expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, que ha solicitado acudir voluntariamente a la comisión de investigación de la dana de las Corts, además de a la prevista el día 17 en el Congreso de los Diputados. Esta profusión de actividad, pese haber dimitido de su cargo supone, según la periodista, 'una molestia inmensa para el líder del PP Nacional, Alberto Núñez Feijóo, que enfrenta un calendario electoral clave a varias autonomías con Mazón apareciendo en todos los medios de comunicación', pero también un daño 'a las familias de las víctimas mortales, que ya han manifestado en numerosas ocasiones que el simple hecho de verlo en pantalla les provoca ansiedad'.

¿'De verdad el presidente de la Generalitat no ha reflexionado lo suficiente en estos 365 días?

Olmos se pregunta '¿qué busca Mazón exactamente ahora? ¿Explicar lo que no ha explicado en un año? ¿Dar información que ha negado, hasta en tres ocasiones, a la jueza de Catarroja que investiga la tragedia de la dana y que lo ha invitado tres veces a comparecer a su juzgado sin éxito?.