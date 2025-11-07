Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vaivén

Un alto cargo del Consell participa en un pleno municipal mientras conduce

Un concejal se conecta al pleno municipal de La Nucía, este miércoles.

Un concejal se conecta al pleno municipal de La Nucía, este miércoles. / Levante-EMV

Redacción Levante-EMV

València

El pleno extraordinario celebrado el miércoles en La Nucía no llegó a durar más de seis minutos. Eran tres puntos, la aprobación de tres expedientes que salieron adelante gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en esta localidad alicantina. Sin embargo, la brevedad del encuentro no impidió que se diera una imagen más que curiosa: la de uno de los concejales de los 'populares' entrando vía telemática, pero no desde su casa o el despacho, sino de su coche y conduciendo.

El protagonista de esta curiosa forma de participar en el plenario municipal es Miguel Ángel Ivorra, quien compatibiliza sus funciones de edil del Grupo Municipa Popular y tercer teniente de alcalde con la responsabilidad de ser director general de Urbanismo, Paisaje y Evaluación Ambiental de la Generalitat, un alto cargo dentro de la conselleria que encabeza Vicent Martínez Mus, recién ascendido a vicepresidente segundo.

Según se puede ver en las imágenes del pleno emitido en directo en YouTube por uno de los grupos municipales, Alternativa x La Nucía, que integra a Compromís, Podem y Alianza Verde y el videoacta al que ha tenido acceso este periódico, alguien se conecta a la cita plenaria de manera telemática. Es Ivorra a quien se ve claramente que va en un coche conduciendo, algo que podría ser motivo de infracción, y que no le impide votar en el momento dado mostrando el dedo levantado a la cámara,

La actual ley de Tráfico señala que está prohibido "la utilización durante la conducción de dispositivos de telefonía móvil, navegadores o cualquier otro medio o sistema de comunicación, excepto cuando el desarrollo de la comunicación tenga lugar sin emplear las manos ni usar cascos"; es decir, aunque esté sujeto solo podría utilizarse para llamadas si funciona con un sistema de voz, a lo que hay que agregar que la normativa también considera "incompatible con la obligatoria atención permanente a la conducción el uso por el conductor con el vehículo en movimiento de dispositivos tales como pantallas con acceso a internet, monitores de televisión y reproductores de vídeo o DVD".

