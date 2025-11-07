“Cada día pienso en mi hija a oscuras, con frío, llena de barro y sin poder respirar”

“No hay día que no piense lo que tuvo que sufrir mi marido cuando supo que se estaba ahogando, él y su hija de tan solo 24 años y sin poder hacer nada para auxiliarla”. Toñi García no puede olvidar cómo imagina que fueron los últimos momentos de su marido, Miguel, aunque no pudo verlos. Tampoco puede dejar de imaginarse el miedo que pasaría su hija Sara “a oscuras, con frío, llena de barro y sin poder respirar”. Miguel y Sara murieron cuando fueron a sacar el coche del garaje el 29 de octubre de 2024 y, para Toñi, la vida no ha vuelto a ser la misma, si es que se puede llamar vida a perder lo que más se quiere. Después de la peor de las noticias, Toñi supo que tenía dos opciones, que desgranó este jueves en la comisión de investigación de la dana en el Congreso: “Morir junto a ellos o luchar por su dignidad, porque en todo momento supe que habían muerto injustamente”. Optó por la segunda.

Por eso, no ha dejado de denunciar la “mala gestión del gobierno valenciano ”. “Nuestra sed de verdad, justicia, reparación y memoria ha sido más fuerte que cualquier obstrucción que ha puesto en nuestro camino”, aseguró. El de Toñi fue uno de los cuatro testimonios de representantes de la Associació Víctimes Dana 29-O que se escucharon este jueves en el tercer día de comparecencias de la comisión de investigación.

Su “infierno real de destrucción, de muerte y finalmente de oscuridad” no fueron el final del dolor. Les siguió un “silencio institucional como si del tercer mundo se tratara”, relató Toñi. Casi hasta ahora. Un año después de la dana, los compañeros de trabajo de su marido en la Conselleria de Justicia pretendían organizar un minuto de silencio por él y el resto de víctimas, pero se les denegó cualquier permiso. Pero lo hicieron: “Pidieron permiso a la Delegación del Gobierno, lo hicieron en su tiempo de descanso con la mitad de funcionarios en sus puestos de trabajo para que no pudieran decirles nada”.

Toñi García en la comisión de investigación de la dana / Redacción Levante

“Color fang”

El siguiente en comparecer fue Josep Carpio, hermano de Miguel y tío de Sara y, por lo tanto, cuñado de Toñi. Aunque se emocionó recordando cómo iba a conciertos con su hermano y cómo era su inspiración a todos los niveles, sobre todo utilizó su tiempo de intervención para dar voz a otros familiares de fallecidos que, durante este año, se han puesto en contacto con él.

Recordó el trauma que supone el agua desde el pasado 29 de octubre para los más pequeños, que ya hablan “del color fang". Habló de "padres muertos en vida" porque perdieron a sus hijos a la vuelta de colegios que estuvieron abiertos a pesar de la alerta. Habló, también, de Carlos, que fue a casa de su hija en Catarroja y mandó un audio a otros familiares para decirles "no llueve ni una gota, tranquilos, ni que tuviera que necesitar una canoa para ir a casa", y no volvió. También de José Martínez director de un centro educativo de Cheste que murió por quedarse organizando la salida de clase. "No solo Mazón desatendió su deber para dedicarse a lo que se dedicó, el conseller de Educación, José Antonio Rovira, pidió a su chófer que lo llevara a su casa; al parecer tenia cosas que hacer allí", denunció Josep.

Josep Carpio en la comisión de la dana en el Congreso / Redacción Levante-EMV

Mariló Gradolí: “Un Consell de cobardes e irresponsables”

“Hay una parte de mí que no es mía”. Mariló Gradolí sabe que, desde hace más de un año, su voz son muchas voces. La presidenta de la Associació Víctimes Dana 29-O reclamó la asunción de responsabilidades. “No puede ser que la protección de la población dependa exclusivamente del azar o del heroísmo de los vecinos”, lamentó.

“Piensen en esas criaturas que ya no celebrarán sus cumpleaños, en esos huérfanos que se despiertan sin su padre y sin su madre, en esos padres y madres que han perdido a sus hijos, en las personas que tuvieron que elegir a quién salvar, a quien todavía rememora a la persona que se le escurrió de las manos”, pidió a los grupos. Sobre todo, insistió, que no se olvide “una tragedia humana por la gestión negligente de una emergencia ”. No hubo, ha recordado, ninguna notificación a la ciudadanía. Lo que sí hubo fue “una minimización de la información sobre el riesgo”. "Todo un gobierno valenciano de cobardes y de irresponsables", censuró. También en esta línea intervino la vicepresidenta de la asociación, Empar Puchades, que lamentó que el president Carlos Mazón "no ha sabido estar, no ha sabido ejercer y no, no sabe irse, ni él ni el Consell". Reprochó que durante estos meses haya "ignorado y banalizado sin escuchar ni atender a las familias víctimas de su negligente gestión" y se haya dedicado a expandir "bulos, mentiras y medias verdades".

Mariló Gradolí en la comisión de la dana en el Congreso / GPS

Gradolí y Puchades cosecharon el apoyo en las réplicas de todos los grupos, si bien PP y Vox insistieron en repartir las responsabilidades a partes iguales entre administraciones. En las filas populares, este jueves daba la réplica Fernando de Rosa, que rompió con el tono moderado y suave de César Sánchez y Belén Hoyo en los días anteriores, hasta el punto de acusar a Gradolí -no es la primera vez entre los responsables del PP- de politización.

"Usted que tiene experiencia política"

A la presidenta de la asociación, De Rosa la emplazó a una “reflexión” conjunta. Dada, ha dicho, su “clara experiencia política pasada y presente”. “Usted se reúne constantemente con la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana y se reúne con Pedro Sánchez ”, deslizó. “Usted que tiene esa cercanía con la Delegación”, insistió el diputado. Esa misma cercanía se la atribuyó a la que dijo que tiene Gradolí con “algún otro miembro de la comisión”.

Los diputados del PP en su minuto de silencio en la comisión de la dana / Redacción Levante-EMV

Aunque ella no entró a responder, sí lo hizo Toñi García durante su turno. “La Delegación de Gobierno es la primera que nos abrió las puertas, que contactó con cada uno de nosotros para saber cómo estábamos y qué necesitábamos”, relató. A ella, Pilar Bernabé le dio “una explicación de lo que hizo y no hizo y dónde estuvo el 29 de octubre”.

Toñi García acabó pidiendo un aplauso, el que habían negado durante casi tres días el PP y Vox a las víctimas y damnificados. “Si de verdad quieren aunar esfuerzos me encantaría que desde aquí todos ustedes aplaudieran, que me fuera con el calor y el apoyo de todos ustedes”, reclamó. Su turno acabó, finalmente, con aplausos. El diputado Ignacio Gil Lázaro, de Vox, se sumó a ellos cuando lo pidió García. Los representantes del PP, después de miradas de confirmación entre ellos, también lo hicieron unos segundos más tarde. Aun así, Fernando de Rosa acabó el último de sus turnos de intervención tras la comparecencia de la vicepresidenta de la asociación de víctimas, Empar Puchades, pidiendo un minuto de silencio por las víctimas. La comisión de investigación se abrió con ese homenaje a instancias de la Mesa, que es la que decide sobre ese tipo de gestos, le recordó la presidenta de este organismo, Carmen Martínez. Los cuatro diputados del PP, sin embargo, se levantaron de sus asientos en un unilateral minuto de silencio mientras la comisión continuaba.