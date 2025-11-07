Feijóo dice que las negociaciones con Vox para la sucesión de Mazón empezarán "probablemente" este viernes

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que las conversaciones de su partido con Vox para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana empezarán "probablemente" este viernes.

A preguntas de los periodistas a la salida de un acto celebrado en Ciudad Real, el presidente del PP ha contestado que "probablemente" miembros de su partido y de la formación de Santiago Abascal se reúnan a lo largo del día de hoy. "Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia", ha añadido Feijóo, quien ha reiterado la intención del PP de "cumplir con el pueblo valenciano".

El gallego no ha concretado, en todo caso, si esas negociaciones que ve "probable" que arranquen este viernes se producirán en Valencia o en Madrid.