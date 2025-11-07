Feijóo dice que las negociaciones con Vox para la sucesión de Mazón empezarán "probablemente" este viernes
El líder nacional vuelve a reclamar "estabilidad" para la C. Valenciana
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que las conversaciones de su partido con Vox para relevar a Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana empezarán "probablemente" este viernes.
A preguntas de los periodistas a la salida de un acto celebrado en Ciudad Real, el presidente del PP ha contestado que "probablemente" miembros de su partido y de la formación de Santiago Abascal se reúnan a lo largo del día de hoy. "Las conversaciones seguirán, se iniciarán y proseguirán hasta que le demos estabilidad a la reconstrucción en Valencia", ha añadido Feijóo, quien ha reiterado la intención del PP de "cumplir con el pueblo valenciano".
El gallego no ha concretado, en todo caso, si esas negociaciones que ve "probable" que arranquen este viernes se producirán en Valencia o en Madrid.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después