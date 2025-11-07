La jueza de la dana cita a Pérez Llorca en medio de una posible investidura como president
El secretario general del PPCV y posible sucesor de Mazón está citado el 21 de noviembre para explicar sus llamadas con Salomé Pradas de la tarde de la dana
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, ya tiene fecha y hora para acudir a declarar como testigo en la causa de la dana. La jueza de instrucción número 3 de Catarroja ha citado al síndic popular el próximo 21 de noviembre a las 11.30 horas de la mañana.
Caprichos del calendario, el judicial y el parlamentario, Pérez Llorca podría encontrarse en ese momento enfrascado en su proceso de investidura, que está comenzando a arrancar estos días. Tras la dimisión de Carlos Mazón, el también alcalde de Finestrat es la opción más firme del PP, aunque depende de los votos de Vox para ser investido y evitar el escenario del adelanto electoral.
El plazo para que los grupos parlamentarios presenten candidato para relevar a Mazón finaliza el próximo 19 de noviembre, aunque en caso de acuerdo entre PP y Vox se podría anticipar. Tras ello, se debe abrir un periodo de entre 3 y 7 días para fijar el pleno de investidura. Esta declaración del día 21 podría coincidir con esos plazos. Pero también podría llegar a declarar ese día ya como president.
Además de Pérez Llorca, la jueza Ruiz Tobarra ha dado fecha al dueño del restaurante El Ventorro para ese mismo día a las 9 y media de la mañana.
Cabe destacar que la jueza de la dana está investigando el tráfico de llamadas entre la consellera Salomé Pradas y el president y los altos cargos de Presidencia con los que estuvo en contacto en las horas críticas de la dana.
