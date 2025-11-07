Una máquina de 'arcade' ochentera contra un retraso de 40 años en investigación y desarrollo

Una máquina de 'arcade', como las que se utilizaban para jugar a los comecocos en los años ochenta, pero donde quienes saltan, caminan y corren son investigadores de largas trayectorias. Es el centro de la campaña de publicidad y medios que ha lanzado la Fundación Premios Rei Jaume I para su entrega de premios de este año, la edición número 37.

"Hemos utilizado como símbolo una máquina del pasado, de hace 40 años, porque llevamos 40 años de retraso respecto a la media de la Unión Europea en porcentaje del PIB invertido en materia de investigación, desarrollo e innovación", ha explicado el secretario y presidente ejecutivo de la Fundación, Javier Quesada. Son cuatro décadas de "decalaje" en un aspecto en el que es, considera, más necesario que nunca pisar el acelerador.

Un crecimiento del 1% en inversión del PIB

Pero Quesada niega que el mensaje lanzado por esa vuelta a la vida de los recreativos sea pesimista. "Es un mensaje realista, porque tenemos niveles de I+D+i comparables a los que se daban en la media de la Unión Europea en el año 85", ha detallado. Eso sí, el porcentaje del Producto Interior Bruto que invierte España en esta materia ha crecido. En 1985, ese porcentaje correspondía al 0,5% del PIB. Ahora, la cifra es del 1,5%.

Y no es la única buena noticia. Quesada ha subrayado también que España "ha crecido mucho en investigadores". Hace 40 años, en territorio español había 21.400 profesionales de la investigación trabajando, mientras que las cifras de 2025 ascienden a 175.000. "No estamos queriendo decir que aquí no se progresa, ni mucho menos", ha dicho, sobre todo teniendo en cuenta que esa cifra se ha multiplicado por ocho en estas décadas. A ello se suma el trabajo de "centros de investigación punteros en el mundo, cosa que hace 40 años era impensable".

También a nivel autonómico han mejorado las cifras. En la Comunitat Valenciana, hoy, hay 15.500 investigadores, una cantidad que cuadruplica o quintuplica los que había hace cuatro décadas.

Un juego de 'arcade'

Como parte de la campaña, se colocarán estas máquinas durante los días laborables dentro de los campus universitarios, para que el alumnado pueda jugar. El juego está protagonizado por los siete investigadores ganadores de premios en esta edición, en la que se destacan todas las fases de la investigación: desde la básica hasta la creación de empresas y empleo.

"Jugando con la máquina se ven los méritos de los premiados con la tecnologia que se utilizaba en la época", ha detallado Quesada. Los fines de semana, las máquinas estarán colocadas en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El juego CazaCoins de los Premios Jaume I / Germán Caballero

La agenda de este año

La entrega de Premios Rei Jaume I de este año se celebrará el 25 de noviembre en torno al mediodía, aunque la hora está por confirmar. Se celebrará, como siempre, en la Lonja, pero la agenda comenzará el día anterior, lunes 24.

El lunes habrá una rueda de prensa con los premiados en la sede de la Fundación. Posteriormente, se trasladarán al ensayo de la ceremonia de entrega de premios a la Lonja y de ahí, partirán a una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, a conocer el Museo de las Ciencias, así como los departamentos científicos de l'Oceanogràfic. Por la tarde, en el Puerto, habrá un coloquio con los premiados, antes del acto de recepción de distinciones oficiales en la Generalitat y la cena oficial.

El martes la agenda comenzará con el acto de entrega de premios en la Lonja. Los premiados comerán luego en el Ateneo con los patrocinadores y, por la tarde, comenzarán las conferencias de los galardonados en las universidades y centros de investigación.