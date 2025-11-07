Mazón comparecerá en las Corts: cuándo declarará, cuánto puede hablar y a quién debe responder

A falta de una junta de síndics de trámite que acabe de dar luz verde a su petición, Carlos Mazón comparecerá el próximo martes en la comisión de investigación de las Corts. La reunión de la Mesa de la comisión, presidida por Vox y donde tiene mayoría junto al PP, ha confirmado este viernes en una reunión su solicitud y le ha fijado momento: será para abrir la sesión vespertina, a las 16 horas, en la que se espera que sea una sesión de alto voltaje que ya se comienza a diseñar en el parlamento valenciano.

La hora de la comparecencia ya ha generado cierta crítica. La izquierda ha reprochado que se haya puesto para la tarde cuando de normal las sesiones empiezan a las 10:30 horas. Para esa hora estaba prevista, en un principio, la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha excusado asistencia con un escrito ante la cámara señalando que los parlamentos autonómicos no tienen que fiscalizar a los representantes del Ejecutivo central.

Para ese día, además de Sánchez, estaban citados la exvicepresidenta Teresa Ribera, tres ministros y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. De hecho, a las 16 horas todavía sigue fijada la citación al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no ha informado oficialmente a la cámara de ello, aunque el Ejecutivo central ya manifestó que ninguno de sus representantes no acudirían a la cámara autonómica.

Además del cuándo, también está claro dónde. A diferencia de lo que suele ser habitual en las intervenciones del 'president' en la cámara autonómica, la del próximo martes no será en el pleno, sino en una de las salas que hay justo debajo de este. El espacio es mucho más reducido, lo que obligará también a los servicios de la casa a organizar la posible afluencia mediática que se prevé intensa. Mazón hablará desde la mesa de la comisión, sentado, a poco más de dos metros de los diputados que componen la comisión y que ocuparán la primera fila.

Los portavoces de cada grupo

Son 13 los parlamentarios que componen de manera permanente esta comisión, aunque algunos van rotando con sus compañeros. La mayoría, igual que en el resto del parlamento, la tienen PP y Vox, con cinco y dos representantes respectivamente por los cuatro que tienen los socialistas y los dos de Compromís. El resultado de las votaciones suele quedar dividido por bloques: siete a seis a favor de la derecha.

Los portavoces de PSPV, PP y Compromís hablan con la Mesa de la comisión de investigación de las Corts, en enero. / José Cuéllar/Corts

Se espera que sean los portavoces nombrados por cada partido en la comisión los que interpelen a Mazón. Oficialmente, estas labores las ejercen la síndica adjunta de Compromís, Isaura Navarro; el síndic del PSPV, José Muñoz; el síndic de Vox, José María Llanos, y el diputado autonómico del PP, Fernando Pastor, sin embargo, en las anteriores sesiones, estas responsabilidades han recaído en el caso de los socialistas en Alicia Andújar, quien es parte de la mesa.

Tiempo máximo

Las intervenciones de todos ellos abrirán la cita. Cada uno tendrá tres minutos para plantear sus preguntas al 'president' dimitido en un formato que no es el de interrogatorio, sino que va por bloques. Así, tras ellos, llegará el turno de Mazón. Según el plan de trabajo establecido (y que fuentes de la comisión han rechazado cambiar para la ocasión) tendrá 15 minutos con la posibilidad de ampliarse, si así lo acepta la Mesa, hasta un máximo de siete extra. Es decir, como mucho, podrá hablar durante 22 minutos.

No será, sin embargo, su único turno. Después de este, la palabra vuelve a los grupos parlamentarios, de menor a mayor, empezando por Vox y acabando por el PP con Compromís y PSPV entre medias. Tendrán seis minutos cada uno para afinar sus preguntas y rebatir los argumentos dados por el jefe del Consell sin que este pueda replicarles en ese momento. Eso llegará con la intervención final de seis minutos con la que se acabará la comparecencia.