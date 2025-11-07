Atascos
Nuevo colapso de tráfico en las entradas y salidas de València con 60 kilómetros de atascos
La A-7 vuelve a ser un día más la carretera más afectadas, con varios puntos de retenciones kilométricas
València
Un accidente y numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de hoy en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera más afectadas es una vez más la A-7, donde las retenciones están próximas en algunos puntos a los 10 kilómetros.
A las 8.30 horas de hoy viernes, 7 de noviembre, los atascos sumaban de manera global 60 kilómetros de congestión o tráfico lento.
Carreteras con atascos hoy en València
Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València poco después de las 8.00 horas son:
- A-7: 6 kilómetros, desde Mas del Jutge (Torrent) a Pai i Capellans en sentido hacia Barcelona
- A-7: 5 kilómetros entre la Canyada (Paterna) y Godella en sentido hacia Barcelona
- A-7: 8,5 kilómetros, desde Museros a Cruz de Gracia en sentido hacia Alicante
- A-7: 1 kilómetro entre el Polígono Industrial Sur y Loriguilla, hacia Alicante
- A-3: 1 kilómetro, desde el Polígono Industrial Este a Ventas del Poyo en sentido hacia València y el entronque con la A-7
- V-31: 1 kilómetro en Horno de Alcedo en sentido a València
- V-21: 1 kilómetros desde Alboraia a València, en sentido a la capital del Túria
- V-30: 5 kilómetros entre Horno de Alcedo y Mislata, hacia la A-7
- V-30: 6 kilómetros por un accidente, desde Paterna al Barrio de la Luz (Xirivella) hacia el puerto
- V-30: 1 kilómetro de Castellar-Oliveral a Pinedo en sentido a las instalaciones portuarias
- V-30: 1 kilómetro en Horno de Alcedo hacia el puerto
- V-30: 6,5 kilómetros por obras entre Paterna y Benimàmet-Beniferri en sentido hacia el Puerto de València
- CV-35: 4 kilómetros desde San Antonio de Benagéber a Cruz de Gracia, en sentido a València
- CV-35: 1 kilómetro en la vía de servicio de Cruz de Gracia y en sentido hacia Ademuz
- CV-35: 1,5 kilómetros en Cruz de Gracia hacia Ademuz
- CV-35: 1,5 kilómetros entre la Coma (Paterna) y Burjassot hacia València
- CV-30: 3 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Quart de Poblet en sentido hacia la V-30
- CV-31: 1 kilómetros entre Benimàmet-Beniferri y Terramelar hacia la CV-30
- CV-36: 3 kilómetros de Picanya y Horno de Alcedo en sentido a València
- CV-36: 1 kilómetro en Mas del Jutge (Torrent) hacia la A-7
