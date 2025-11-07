Nuevo colapso de tráfico en las entradas y salidas de València con 60 kilómetros de atascos

Un accidente y numerosos atascos complican especialmente la circulación a primera hora de hoy en las principales arterias del área metropolitana de València, según la información facilitada por la Dirección General de Tráfico (DGT). La carretera más afectadas es una vez más la A-7, donde las retenciones están próximas en algunos puntos a los 10 kilómetros.

A las 8.30 horas de hoy viernes, 7 de noviembre, los atascos sumaban de manera global 60 kilómetros de congestión o tráfico lento.

Carreteras con atascos hoy en València

Las retenciones y atascos en las carreteras del área metropolitana de València poco después de las 8.00 horas son: