El partido municipalista que impulsa Jorge Rodríguez reclama elecciones anticipadas

Unión Municipalista ha pedido hoy la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana "para que la ciudadanía pueda decidir libremente sus representantes" tras el reciente anuncio de dimisión presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. La formación sostiene que, ante la situación política de las últimas semanas, “la salida democrática y limpia es devolver la palabra a los valencianos”.

Desde la formación que lidera Jorge Rodríguez alertan que la Comunitat Valenciana no puede ser “moneda de cambio” entre la formación que lidera Santiago Abascal, VOX, y el PP de Alberto Núñez-Feijóo. “Los valencianos nos merecemos una política digna, no de trueque”, ha denunciado el presidente de Unión Municipalista, David García.

Además, añade que por la “magnitud de lo ocurrido, la ciudadanía ha de poder votar y decidir quiénes son sus representantes”. “No podemos permitir que el próximo Consell quede preso de las imposiciones de Vox, poniendo condiciones desde su trinchera que atenten contra principios constitucionales básicos como la libertad y la igualdad”, insiste García.

Tutelas y vetos

Los municipalistas han recordado “la conversación mantenida a principios de semana entre Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal para hablar de este escenario”, y lamentan “la deriva de tutelas y vetos que se negocian lejos de la Comunitat Valenciana”. En este sentido, Unión Municipalista se posiciona “frontalmente en contra” de que los líderes de la Generalitat se designen desde Madrid: “Ese servilismo o sucursalismo de los grandes partidos estatales es una falta de respeto a los valencianos. Debemos plantarnos. Es una vergüenza que se pretenda decidir desde Madrid quién va a ser el próximo president”.

La formación ha subrayado que su postura es coherente “ante cualquier sigla”: “Lo estamos viendo con PP y Vox, pero también lo vimos cuando Diana Morant fue designada directamente por Pedro Sánchez. Ni antes ni ahora: solo deben decidir los valencianos y en las urnas. Y, en todo caso, que los acuerdos se forjen aquí, entre los partidos y liderazgos valencianos, y no en despachos de Madrid”, ha añadido el presidente de los municipalistas.

Unión Municipalista concluye reclamando “responsabilidad, transparencia y respeto institucional” y reitera su petición de convocatoria inmediata de elecciones autonómicas “para garantizar un gobierno estable, plural y fiel a los valores constitucionales, nacido del voto directo de la ciudadanía valenciana”.

Trescientos partidos y un objetivo común

Fundada en 2024, Unión Municipalista es una confederación que agrupa ya a 300 partidos locales independientes de toda España. Una formación que aspira en las elecciones municipales de 2027 a aumentar sus representantes en ayuntamientos, diputaciones y entidades supramunicipales. Unión Municipalista presentará por primera vez candidaturas a las elecciones autonómicas y obtener representación en parlamentos regionales.