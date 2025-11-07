Primer 'viernes negro' en À Punt con protestas en la puerta

El malestar en la plantilla de À Punt sube de tono cromático. Los trabajadores de la radiotelevisión pública valenciana han empezado los 'viernes negro' con una protesta a las puertas de la sede del ente en Burjassot así como de las delegaciones en Alicante y Castellón convocadas por el comité de empresa y luciendo prendas de tonos oscuros para exhibir sus quejas en plena negociación de la nueva estructura laboral del ente.

Bajo el lema 'En À Punt no sobrem ningú', dentro del "crit" por la televisión valenciana y con el apoyo de la diputada socialista, Mercedes Caballero, la plantilla inicia una serie de movilizaciones reclamando por sus derechos laborales y los cambios que pretendía introducir la dirección del ente, que los sindicatos calificaban como recortes al eliminarse 29 plazas que estaban actualmente ocupadas en la nueva Relación de Puestos de Trabajo. Esta se debía aprobar esta semana en el consejo de administración y, sin embargo, se paralizó ante la queja del comité de empresa.

De hecho, los sindicatos acudieron hasta la reunión donde leyeron sus reivindicaciones. "La linea roja de los comités ha sido siempre no amortizar ningún puestos de trabajo que estuviera ocupado. Ante el consejo de administración hemos defendido el esfuerzo de toda la plantilla desde el primer momento y durante casi ocho años: en precario, sin convenio, en tiempos de covid y dana, en elecciones y en otros acontecimientos importantes para la C. Valenciana", señala el comunicado lanzado al respecto.

Protesta de los trabajadores de À Punt, este viernes. / Levante-EMV

Tras el aplazamiento de la aprobación definitiva de este documento elaborado por la dirección del ente, los sindicatos adviertieron que la lucha "no ha acabado porque consideramos que esta RPT es un tiro en el corazón de esta empresa y atenta contra el servicio público de información y promoción de la cultura valenciana que tiene encomendado por ley".

"Repasar" la documentación

Con ello, añaden que han invitado a los miembros del consejo de administración a "repasar" la documentación que le ha dado el propio comité de empresa "y a no tomar una decisión sin contar con toda la información y el conocimiento de cómo funciona realmente cada departamento de esta casa". "Les hemos pedido que voten en contra y les hemos ofrecido facilitarles toda la información que puedan necesitar para fomentar su voto", indicaba el comunicado.

Estas protestas en la puerta de À Punt llega en un momento de marejada interna donde se suma el problema de los vídeos del Cecopi o la no emisión de la manifestación pidiendo la dimisión de Mazón. Asimismo, se suma a las que está preparando la plataforma RTVs Públicas que, tal y como ha informado eldiario.es, convocará próximamente una manifestación “por la independencia informativa” de las televisiones públicas. La protesta se producirá después de se haya constatado un “deterioro” del periodismo que se ejerce en determinadas redacciones.