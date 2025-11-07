Sanidad busca cubrir 920 plazas de difícil cobertura, 821 para médicos, con un concurso de méritos

La Conselleria de Sanidad ofertará, finalmente, un total de 920 plazas de difícil cobertura a través de un concurso de méritos y sin oposición. En concreto, son 821 las vacantes para médicos y 94 para Enfermería; en un principio, el conseller Marciano Gómez anunció que serían 200 plazas médicas en septiembre, pero esa cifra se ha cuadruplicado finalmente y ofrece una radiografía de las necesidades de la sanidad pública valenciana por encontrar facultativos. Se trata, además, de un proceso insólito porque los aspirantes podrán conseguir una plaza en propiedad siempre y cuando cumplan con el compromiso de permanecer en el mismo puesto durante un periodo mínimo de tres años.

La cifra definitiva la ha ofrecido la Conselleria de Sanidad este jueves en una mesa sectorial, en la que ha explicado que estas plazas proceden de las ofertas públicas de Empleo (OPE) de los años 2023 y 2024; en total suman 4.779 plazas. Estas 920 salen de ese proceso y cambian su procedimiento de adjudicación. El resto se ofertarán mediante la habitual fórmula del concurso-oposición, es decir, sí que tendrán que enfrentarse a un examen; pero con el concurso de méritos, Sanidad busca candidatos para las plazas más complejas de cubrir en los departamentos más alejados de las grandes áreas metropolitanas con el gran atractivo de no tener que someterse a un examen.

Las vacantes corresponden a seis departamentos de salud diferentes. Son los de Vinaròs, el más septentrional de la Comunitat Valenciana; Requena, en el interior; Elda, Oriola y Torrevieja, en la zona sur; y el de Arnau de Vilanova-Llíria, aunque en su caso se trata de plazas en las zonas básicas de salud de Ademuz, Xelva y Titaguas, inmersas en zonas en riesgo de despoblación.

Medicina Familiar lidera las vacantes

Si se oferta un total de 821 plazas médicas, es porque no tienen dueño. Significa también que la cifra de 600 vacantes ofrecida por el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, en febrero ha crecido durante este año, pese a haber cerrado la adjudicación de las OPEs pendientes desde 2017, 53.000 plazas en total con la suma de todas las categorías sanitarias. En una comunidad autónoma con 5,4 millones de habitantes, tener más de 800 puestos vacíos tiene un claro perjuicio para la asistencia a la ciudadanía.

En cuanto a las especialidades ofertadas, destacan la de Medicina Familiar y Comunitaria con 189 plazas -son casi un cuarto del total de la oferta para los facultativos- y la de Medicina de Urgencias, con 117. Los hospitales de Orihuela y Torrevieja buscan 25 y 26 médicos de urgencias, respectivamente, por lo que sus servicios deben estar bajo mínimos. Otras tres especialidades con abundante número de vacantes son Medicina Intensiva, cuya oferta alcanza los 45 puestos; Anestesiología y Reanimación (39) y Psiquiatría (46).

Los sindicatos piden incentivos "reales"

La mayoría de sindicatos no han votado favorablemente a esta medida, a excepción de Satse y CESM, porque demandan incentivos "reales" para conseguir cubrir estas plazas. Tanto CCOO como CSIF piden retribuir económicamente estas plazas para ser más atractivas. Cuando Sanidad aprobó el decreto de asistencia sanitaria integral y creó las agrupaciones sanitarias interdepartamentales, en marzo del pasado año, estipuló el reglamento para los puestos de difícil cobertura e incluyó una posible retribución adicional de hasta 10.000 euros para los facultativos, aunque no es un complemento automático, sino que se ha de aprobar previamente a ofertar la plaza, algo que, como explican desde CSIF, "no se está cumpliendo". Por eso, piden medidas "efectivas" para hacer "realmente atractivas estas plazas".

También lo pide Yolanda Ferrández de CCOO, quien además ha solicitado -no ha sido incluido en la baremación del concurso de méritos- una mayor puntuación por los títulos de valenciano para evitar "el efecto llamada de profesionales de otras comunidades autónomas".