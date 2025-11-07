El 'veroño' y el inicio de la vacunación frenan la transmisión de la gripe y la covid

Tras un mes de septiembre al alza, la transmisión de la gripe y de la covid se han contenido en las últimas semanas en la Comunitat Valenciana. Según el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), con los datos recopilados entre el 27 de octubre y el 2 de noviembre, la tasa de incidencia se mantiene estable con 611,8 casos por cada 100.000 habitantes. Cabe recordar que, a finales de septiembre, el pico llegó hasta los 686,9 puntos, por lo que en octubre la tendencia ha sido a la baja; la explosión producida por la vuelta al cole ha frenado su escalada y, por el momento, los virus respiratorios no han crecido en el resto de franjas de edad.

Especialmente significativo ha sido el descenso de la covid que ha reducido su incidencia a la mitad en el último mes. A finales de septiembre, llegó a superar los 110 puntos y, en la última semana, se ha quedado en 50,2 puntos. La situación contrasta con lo acontecido en verano cuando la tasa de incidencia de la enfermedad, causante de una pandemia en 2020, se movió entre los 80 y 100 puntos.

Qué ocurría hace un año

Si se compara la situación con la misma semana del año 2024, la incidencia es casi un centenar de puntos mayor. Entonces, se situó en 529,3 casos por cada 100.000 habitantes, aunque estos datos podrían no reflejar la situación real de ese momento porque coincidió con la dana del 29-O y los días posteriores, durante los cuales la asistencia sanitaria, como la del resto de sectores, quedó bastante restringida como consecuencia de la catástrofe. El pico de la pasada temporada de gripe se produjo a finales del mes de enero, cuando la incidencia alcanzó los 1.184,6 puntos, aunque que ahora la incidencia sea más elevada que hace un año no significa que la explosión final vaya a ser mayor que la de entonces.

Evolución de la incidencia de los virus respiratorios en la Comunitat Valenciana. / GVA

Dos motivos

Dos pueden ser los factores detrás de esta contención de la incidencia. El primero es las plácidas temperaturas del mes de octubre, una especie de "veroño", en la que ha habido jornadas con máximas por encima de los 30 grados y mínimas no especialmente bajas. Esto propicia una mayor actividad social en espacios al aire libre, como las terrazas, y planes en el exterior, alejados de los espacios cerrados que favorecen la transmisión de los virus respiratorios; se constató durante la pandemia del coronavirus.

El segundo factor es el inicio de la vacunación, la cual comenzó a principios del mes de octubre con los escolares de Infantil en los centros educativos y los grupos más vulnerables, quienes están siendo inmunizados desde el 1 de octubre. Este año, como novedad, se ha vacunado a los mayores de 65 años frente al virus respiratorio sincitial, el causante de la bronquiolitis. A mediados de mes, se activó la vacunación para la población general que puede acudir a su centro de salud para recibir la inyección y protegerse frente a la gripe y, también, la covid. Las franjas de edad más mayores han tenido prioridad para concertar sus citas.