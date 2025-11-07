El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Vienen tiempos políticos pirotécnicos"

Hace una semana nos preguntábamos cuándo iba a dimitir Mazón. Hoy, quién será el nuevo presidente o presidenta… y cuándo. Vienen tiempos políticos pirotécnicos.

La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat abre un escenario en el que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox se han intensificado durante las últimas horas. El PP busca mantener el control del Consell y trabaja ya en una candidatura de consenso que garantice la continuidad del actual pacto de gobierno. Un Vox crecido, por su parte, eleva sus exigencias.

Entre los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Mazón figura Juan Francisco Pérez Llorca, algo que garantiza la estabilidad una transición “sin sobresaltos”. Pero en el tablero político valenciano todo se mueve rápido, y cada hora cuenta.

Y mientras la política negocia sus equilibrios, el Congreso de los Diputados ha vivido jornadas especialmente duras y emotivas. Familiares de las víctimas de la dana han relatado ante la comisión parlamentaria de investigación su experiencia durante las inundaciones. Testimonios sobrecogedores que, entre lágrimas, han puesto voz al drama humano detrás de las cifras y sobre todo que no se repita el abandono que sufrieron aquel 29 de octubre.

Política en ebullición y una sociedad que reclama respuestas. Dos escenarios distintos, pero con un mismo mensaje: la urgencia de actuar.