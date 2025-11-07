El videoanálisis de Joan-Carles Martí
El videoanálisis de Joan-Carles Martí: "Vienen tiempos políticos pirotécnicos"
La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat abre un escenario en el que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox se han intensificado durante las últimas horas
Hace una semana nos preguntábamos cuándo iba a dimitir Mazón. Hoy, quién será el nuevo presidente o presidenta… y cuándo. Vienen tiempos políticos pirotécnicos.
La dimisión de Carlos Mazón como president de la Generalitat abre un escenario en el que las negociaciones entre el Partido Popular y Vox se han intensificado durante las últimas horas. El PP busca mantener el control del Consell y trabaja ya en una candidatura de consenso que garantice la continuidad del actual pacto de gobierno. Un Vox crecido, por su parte, eleva sus exigencias.
Entre los nombres que suenan con más fuerza para sustituir a Mazón figura Juan Francisco Pérez Llorca, algo que garantiza la estabilidad una transición “sin sobresaltos”. Pero en el tablero político valenciano todo se mueve rápido, y cada hora cuenta.
Y mientras la política negocia sus equilibrios, el Congreso de los Diputados ha vivido jornadas especialmente duras y emotivas. Familiares de las víctimas de la dana han relatado ante la comisión parlamentaria de investigación su experiencia durante las inundaciones. Testimonios sobrecogedores que, entre lágrimas, han puesto voz al drama humano detrás de las cifras y sobre todo que no se repita el abandono que sufrieron aquel 29 de octubre.
Política en ebullición y una sociedad que reclama respuestas. Dos escenarios distintos, pero con un mismo mensaje: la urgencia de actuar.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vilaplana enseñó un video de Utiel inundado a Mazón en El Ventorro a las 17:40 horas del 29-O
- La periodista que comió con Mazón declara que el jefe del Consell firmó documentos de trabajo en El Ventorro y estaba pendiente del móvil
- Últimas noticias sobre el futuro de Carlos Mazón al frente de la Generalitat Valenciana
- Presidencia rastrea las opiniones sobre Mazón con obligación de enviar alertas a los cinco minutos de citarlo
- Maribel Vilaplana, en el hospital tras sufrir una crisis
- La periodista que comió con Mazón confirma que el jefe del Consell la acompañó hasta la entrada del aparcamiento en la plaza del Temple
- Mazón dimite sin convocar elecciones y apela a Vox para nombrar un nuevo 'president'
- “Estuve en el peor momento, con la peor persona”: Vilaplana testifica entre lágrimas un año después