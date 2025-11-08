25 años de la primera universidad privada de la Comunitat Valenciana

La Universidad CEU Cardenal Herrera (CEU-UCH) celebra este año su 25 aniversario desde que se constituyera como la primera universidad privada en abrir sus puertas en la Comunitat Valenciana, durante el curso 2000-2001. Desde entonces, por sus aulas han pasado miles de alumnos y alumnas que han contribuido a engrandecer el currículum de este prestigioso centro universitario.

Sin embargo, el origen de la CEU-UCH en la Comunitat Valenciana se remonta casi tres décadas atrás en el tiempo. En el curso 1971-72, el CEU comenzó a impartir en Valencia el entonces nuevo curso de acceso a la universidad —el COU— y, en septiembre de 1972, implantó su primera licenciatura en Valencia, la de Farmacia. Durante este periodo, el campus de Valencia estuvo adscrito a la Universidad Politècnica de Valencia (UPV) y el de Elche a la Universidad de Alicante. No fue hasta diciembre de 1999 cuando las Corts Valencianes aprobaron la Universidad CEU Cardenal Herrera como un centro privado e independiente.

Ese mismo año tuvo lugar otro episodio determinante en la historia del CEU-UCH en la Comunitat Valenciana, como fue la inauguración del primer edificio del campus universitario en Alfara del Patriarca. En la actualidad, este cuenta con más de una decena de edificios en una superficie total de 86.400 m² tras más de 110 millones de euros invertidos en obras y equipamiento.

Al campus principal ubicado en Alfara del Patriarca se le suman otros dos en Elche y Castelló, convirtiendo al CEU-UCH en la única universidad valenciana con campus en las tres provincias. El crecimiento de la comunidad educativa es más que evidente, y así lo demuestran los datos, ya que el curso pasado fue el primero en el que la institución superó la cifra de 10.000 estudiantes en veinte grados. En este punto, cabe mencionar que casi uno de cada tres estudiantes del CEU UCH cuenta con una ayuda al estudio, por un valor que ya está por encima de los ocho millones de euros de fondos propios, es decir, sin incluir las becas públicas a las que puedan tener acceso.

La base salarial más alta de los titulados

Los titulados del CEU-UCH tienen la base media de cotización más alta entre todos los egresados de universidades públicas y privadas de la Comunitat Valenciana. Así lo indica el último U-Ranking de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), un proyecto que ayuda a los futuros universitarios y sus familias a tomar decisiones informadas sobre qué y dónde estudiar dentro del sistema universitario español.

En este caso, el análisis se ha centrado en los egresados del curso 2018-2019 y muestra que, de los 1.143 graduados en el CEU-UCH, un 83,3 % estaban dados de alta en la Seguridad Social y un 75,5 % trabajan en su campo de conocimiento y en los niveles retributivos propios de su nivel de estudios. Asimismo, el análisis muestra que los estudiantes de los centros universitarios privados tienen una remuneración superior a la media nacional (30.976 euros).