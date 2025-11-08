La Aemet activa las alertas meteorológicas por vientos muy fuertes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activa hoy las alertas meteorológicas en la Comunitat Valenciana por vientos muy fuertes del noroeste. En el interior norte de Castellón estará en vigor el aviso naranja (riesgo importante) por rachas de más de 100 k/h, mientras que el resto de la provincia se quedará en alerta amarilla por vientos de más de 70 km/h e incluso superiores a los 80 kilómetros por hora.

En el interior norte de Alicante también estará activo hoy el aviso amarillo por rachas que pueden superar los 70 km/h, aunque la probabilidad de que se produzca este fenómeno es menor que en Castellón, según indica la previsión de la Aemet. En Valencia, mientras tanto, la situación meteorológica será hoy muy estable después de las lluvias registradas en la noche de ayer viernes.

Cuándo finalizarán los avisos

En el interior de Castellón la alerta meteorológica por fuertes vientos se mantedrá hasta las ocho de la tarde, mientras que en el litoral se extinguirá más tarde: a las siete de la mañana del domingo. En la costa castellonense también se vive hoy con una alerta amarilla por temporal marítimo debido al viento.

En el interior norte de Alicante, por su parte, el aviso meteorológico finalizará a las seis de la tarde de hoy sábado.

Y en Valencia, la previsión meteorológica de la Aemet vaticina una jornada marcada por el sol y los cielos despejados con unas temperaturas en ligero ascenso en lo que a las máximas se refiere.