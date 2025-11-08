Uno de cada cuatro jóvenes de 20 a 24 años no tiene estudios superiores y uno de cada ocho deja de ir a clase antes de tiempo. Es una de las muchas conclusiones del último informe publicado por el Ministerio de Educación: "Datos y cifras del curso escolar 2025-26".

Se trata de un informe general, a grandes rasgos, del estado de las aulas españolas, pero del que se pueden extraer conclusiones y tendencias. Una de las primeras es que España ha logrado una reducción espectacular del abandono escolar temprano, dejándolo a la mitad en tan solo 10 años. Sin embargo, aún sigue en datos muy preocupantes, pues es el país con peores datos de Europa sólo por detrás de Rumanía. En la C.Valenciana las cifras son muy similares.

Todo esto se traduce en una falta de formación de los jóvenes y en que el 23 % no tiene estudios superiores, es decir, tienen la ESO, un FP Básica o un grado Medio. Aún así, hay una diferencia notable por género, perjudicando más a los hombres que a las mujeres.

Valencia . Olimpiadas de FP en Feria Valencia. / JM LOPEZ

Reducción de las cifras

Tanto el abandono temprano como la baja cualificación de la juventud han sido problemas endémicos que las administraciones se han tomado enserio, y la realidad es que se han conseguido reducir notablemente en la última década.

Por ejemplo, en 2014 el porcentaje de jóvenes sin estudios superiores rozaba el 40 %, y ahora es del 25. En las mujeres era del 29 %y ahora es del 16%. Pese a la buena noticia en este sentido, aún queda mucho camino para equipararnos a países de nuestro entorno.

Eso sí, la brecha se sigue acortando pues si atendemos a los jóvenes de 20 a 34 graduados en FP Superior en los últimos años con experiencia laboral, España es uno de los países a la cabeza de Europa, solo por detrás de Alemania y Países bajos. Así, todo parece indicar que los jóvenes valencianos se irán alejando de la cola en los próximos años y que es un problema con visos de solucionarse.

Vuelta a clase en barracones en Catarroja / Miguel Angel Montesinos

La FP rescata a 12.000 estudiantes al año

La principal responable de esta reducción de las cifras -tanto del abandono temprano como de la educación superior- es la Formación Profesional, que parece no tocar techo. Conselleria aumenta miles de las plazas cada curso, y estas se siguen llenando con jóvenes que tienen claro que esta formación no tiene nada que envidiar a la universidad. Pero la Formación Profesional no solo sirve para eso, también es la mejor herramienta que tiene Educación para combatir el fracaso escolar. En concreto, la FP rescató del fracaso escolar a 12.283 estudiantes cada año, según las últimas estadísticas del Ministerio de Educación correspondientes al curso 2023-24.

Se trata de la matrícula de la FP Básica, una formación menos conocida pero que sirve para dar una alternativa al estudiantado que tropieza en la ESO antes de abandonar los estudios. La decisión (aparte del chaval) corre a cargo del equipo docente, y el único requisito es haber superado tercero de la ESO y tener 15 años cumplidos. Es una vía de escape alternativa para evitar el fracaso escolar y al acabar los jóvenes tienen su título de secundaria en la mano.

Según los últimos datos del Ministerio de Educación, 12.283 estudiantes (8.521 hombres y 3.576 mujeres) cursaron FP Básica el curso pasado, la gran mayoría de entre 15 y 17 años. Por provincias, València es la que más estudiantado matriculó con 5.551, seguida de Alicante con 5.060 y Castellón con 1.672.

Pero lo más interesante es que no solo evitaron el fracaso escolar, sino que estos jóvenes se reengancharon a los estudios. Más de la mitad de los que cursaron FP Básica pasaron después a un Grado Medio, así, la FP funcionó como una manera de reconectar a estos jóvenes con el sistema educativo en un momento delicado, y que no solo se sacaran la ESO, sino que siguieran estudiando por voluntad propia. Un 10 % incluso llegaron a estudiar un Grado Superior.

Si miramos al resto de regiones también hay que destacar que la C.Valenciana es la tercera con mayor porcentaje de chavales que siguen estudiando. Lidera la tabla el País Vasco (64 %) y Castilla y León (63 %).

El modelo turístico y los estudios

Miguel Soler es profesor de Matemáticas, referente socialista en la enseñanza y ha ocupado varios cargos en el Ministerio de Educación y la Generalitat Valenciana. También es coautor de los actuales currículos educativos y uno de los responsables de implantar la FP en España.

Para Soler, hay una relación muy clara entre el modelo económico de cada región de España y el abandono educativo temprano. Su posición es que se tiene que actuar al mismo tiempo sobre la educación y la economía.

A pesar de haber mejorado mucho hay una realidad y es que "una parte significativa de nuestros jóvenes sigue quedando al margen del sistema educativo antes de alcanzar una cualificación profesional mínima", explica Soler.

Por ejemplo, en las autonomías donde predominan sectrores que dan trabajo sin exigir titulación -turismo, agricultura, construcción, etc- las tasas de abandono temprano se disparan porque es posible trabajar sin tener a penas formación. Esto ocurre en Baleares, Murcia o la C.Valenciana. Sin embargo, en territorios con tejido industrial y tecnológico como País Vasco o Navarra el abandono es muchísimo más bajo, ya que los trabajos que se ofrecen requieren de formación.

"Cuando el mercado laboral ofrece salidas rápidas sin necesidad de estudiar más, muchos jóvenes optan por el atajo de incorporarse pronto al trabajo. Pero ese camino, que puede parecer atractivo a los 17 años, conduce casi siempre a la precariedad y a una vida laboral sin horizonte de progreso", reivindica Soler.