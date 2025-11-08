El exconcejal de València Jorge Bellver recurre su citación como investigado en el caso Azud

El exconcejal del Ayuntamiento de València, Jorge Bellver, ha recurrido su citación como investigado en el caso Azud que adoptó el 23 de octubre el juez sustituto del Juzgado de Instrucción 13 de València, Antonio Baños López. Como informó Levante-EMV, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de València durante la etapa de Rita Barberá, Jorge Bellver, está citado a declarar el próximo 17 de noviembre por su relación con los presuntos favores urbanísticos de los que se benefició el empresario Jaime Febrer en los que presuntamente intermedió José María Corbín, cuñado de la alcaldesa de València de 1991 a 2015, Rita Barberá. Ese mismo día también está citada como testigo una funcionaria del ára de Patrimonio del Ayuntamiento de València.

Una citación que Bellver ha recurrido porque considera que "no es ajustada a derecho y lesiona gravemente sus derechos" por lo que pide que se anule su comparecencia ante el Juzgado de Instrucción 13 de València.

La defensa de Bellver incide en un detalle en el que se basa su citación como investigado. El fiscal Anticorrupción de la causa señalaba en un escrito que Bellver está investigado desde el auto de 1 de octubre de 2019". Condición que se le "notificó personalmente en tal condición con fecha 12 de mayo de 2022 para comparecer voluntariamente dada su condición de aforado en aquel momento”. Una "premisa errónea", a juicio de la abogada de Jorge Bellver.

"El señor Bellver no podía estar investigado 'desde el auto de 1 de octubre de 2019', ya que, como el propio Ministerio Fiscal reconoce en su escrito, en esa fecha era diputado de las Corts Valencianes, por lo que estaba aforado, no siendo posible que el Juzgado de Instrucción pudiese acordar su investigación porque no tenía competencia para hacerlo". Y sólo podía ser citado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Bellver fue diputado desde el 31 de mayo de 2011 hasta el 26 de junio de 2023, al haber formado parte de la Diputación Permanente [de las Corts] por lo que su condición de aforado se extendió más allá del final de cada una de las legislaturas", aclara su letrada.

Además, añade la defensa del excocnejal que un auto del caso Azud del 29 de enero de 2021 descartaba elevar exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana porque en ese momento procesal no había "indicios suficientes o principio de prueba que permitiera la elevación de una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana para el conocimiento de la causa". Por lo que, añade la letrada de Bellver, "resulta cuando menos paradójico, y llama poderosamente la atención" que la Fiscalía "fundamente su solicitud de que se reciba declaración como investigado al señor Bellver en una resolución judicial que afirma que no había indicios suficientes".

La investigación del caso Azud ha acreditado que recibió regalos del presunto corruptor de la trama, Jaime María Febrer, a través de su conglomerado empresarial, todos los años entre 2003 y 2007, como concejal de Urbanismo y consejero de Aumsa, la sociedad municipal de promoción urbanística, de la que acabó siendo gerente tras la muerte del anterior, Carlos Masiá, también investigado en esta macrocausa, aunque las acusaciones contra él cesaron tras su fallecimiento.

Sin embargo la defensa de Bellver niega que el exconcejal "haya cometido ilícito penal alguno" pero que, si se refieren a hechos de 2007, "resulta palmario que los hechos estarían prescritos" puesto que "la investigación tan sólo se podría entender dirigida contra el mismo, tras el dictado de la providencia de 23 de octubre de 2025, nunca antes de esta fecha".

El Juzgado de Instrucción 13 de València llegó a preguntar formalmente a las Corts en 2022 si Bellver era aforado, el paso previo a la imputación. En aquel momento Bellver era vicepresidente de las Corts, por lo que el juzgado no podía investigarlo, por lo que la titular del Juzgado de Instrucción número 13 de València, Pepa Tarodo, ofreció en mayo de 2022 al diputado del PP y vicepresidente de la cámara autonómica personarse en el caso Azud, por los indicios que aparecen contra él. Pero la causa se quedó congelada en ese instante.