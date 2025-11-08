El Ingreso Mínimo Vital llega a 87.000 familias valencianas, dos tercios de ellas con menores

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en octubre a 86.815 hogares valencianos, según se desprende de las últimas estadísticas publicadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). En esos domicilios viven 263.406 personas beneficiarias de esta renta para personas en situación vulnerable. Por provincias, un total de 39.515 perceptores de ese ingreso estatal residen en Valencia, mientras que 36.893 habitan en las comarcas de Alicante y 10.407, en Castelló. La radiografía del Ingreso Mínimo Vital (IMV) retrata una sociedad valenciana más empobrecida que la media de España. De hecho, la cuantía que se percibe por hogar alcanzaba en octubre los 513,39 euros, un 5,2% más que los 487,21 que reciben de media los acreedores de esta prestación en el conjunto del Estado. Si se hace el desglose por beneficiario, esto es, lo que recibe mensualmente cada uno de los integrantes del núcleo familiar de la prestación, la cifra se sitúa en 169,21 euros, frente a los 159,40 de la media española.

En los hogares que cuentan cada mes con ese ingreso de ciudadanía viven adultos y en la mayor parte de los casos, también menores de edad. Casi dos de cada tres prestaciones, exactamente 55.489 de las citadas 86.815, son cobradas cada mes por adultos con menores a su cargo. Las familias monoparentales perceptoras de este ingreso representan alrededor de la séptima parte de los perceptores. En concreto, 13.276. En España son 131.998 las familias monoparentales que reciben esta ayuda.

Familias numerosas

En la mayoría de los hogares que recibe esta ayuda por estar en situación de vulnerabilidad económica (al no disponer de ingresos o patrimonio suficientes) reside más de un menor con dos, tres y hasta cuatro adultos. La casuística es diversa: un adulto con dos menores (4.730 hogares), dos adultos con dos menores (13.626), dos adultos y más de dos menores (9.428) o incluso viviendas habitadas por tres adultos y varios menores (3.659 casos). La cuantía de la prestación se incrementa en función del número de niños y adolescentes de la unidad de convivencia, de ahí que el IMV constituya una herramienta en la lucha contra la pobreza, especialmente la infantil. Si se desglosa por sexos, una clara mayoría de los beneficiarios del IMV en la Comunitat Valenciana son hombres. En concreto, 57.611 personas frente a las 29.204 mujeres que perciben ese ingreso social en València, Alicante y Castelló.

El peso de la pobreza valenciana

En toda España son 773.272 hogares los que reciben ese ingreso y 2.363.554 las personas que se benefician. Si se comparan estos datos valencianos puede concluirse que el peso valenciano es más que evidente. Así, el 11,22% de los perceptores del IMV residen en la Comunitat Valenciana. El coste bruto del IMV, la llamada nómina, asciende en toda España a 532,6 millones, de los cuales 63,7 millones van a parar a hogares valencianos.

En el último año, el número de hogares con prestación en toda España se ha visto incrementado en un 19,25% y el número de beneficiarios ha crecido un 20,1%. “El IMV es una herramienta útil en la lucha contra la pobreza y estamos haciendo un gran esfuerzo para llegar a las personas que lo necesitan, por eso que crezca el número de prestaciones significa que estamos ampliando nuestra cobertura, estamos llegando donde antes era más difícil llegar”, ha explicado la ministra de Inclusión, Elma Saiz. En concreto, este mes, hay 124.803 prestaciones activas más que las que había hace un año y se han sumado 395.402 beneficiarios.

Protección reforzada a la infancia

En el conjunto de España, el 40,1% de los beneficiarios son menores de edad, lo que supone 968.881 niños, niñas y adolescentes protegidos por esta prestación. La media de edad de los beneficiarios del IMV es de 28,31 años, lo que supone un importante sostén para los jóvenes en situación de exclusión. Aunque esta prestación va ampliando su cobertura, también va creciendo el número de hogares en el umbral de la pobreza. “Gracias al proceso de evaluación continua de esta prestación, hemos incorporado mejoras para los jóvenes que les faciliten el acceso a la prestación cuando están en situación de vulnerabilidad”, explica Elma Saiz. En este sentido, se han incorporado mejoras dirigidas a facilitar las condiciones a su acceso. Por ejemplo, pueden solicitar la ayuda personas mayores de 18 años o menores emancipados con hijos/as a cargo. Y se ha reducido el período de vida independiente para los jóvenes menores de 30 años, de 3 a 2 años. Por otro lado, añade Saiz, “la prestación se ha convertido en una red de protección básica para jóvenes de 18 años que salen del sistema de protección, menores ex tutelados y otros jóvenes que con 18 años se quedan en situación de orfandad absoluta”. Este colectivo puede acceder automáticamente al IMV al cumplir la mayoría de edad sin necesidad de acreditar ningún año de vida independiente.